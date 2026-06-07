Pula je glazbeni centar svijeta ovog ljeta! Evo zašto svjetske zvijezde vole nastupe u Areni

Nije Barcelona. Nije Rim. Nije ni Atena. Ovoga ljeta jedna od najimpresivnijih koncertnih pozornica Europe nalazi se u Hrvatskoj, i to u Istri. Pulska Arena, gotovo dvije tisuće godina stari rimski amfiteatar, ponovno će ugostiti neka od najvećih imena svjetske glazbe, pretvarajući grad u nezaobilaznu destinaciju za ljubitelje koncerata iz cijele Europe.

Ono što Pulu izdvaja od brojnih ljetnih festivala i koncertnih lokacija nije samo lista izvođača, nego i iskustvo koje se teško može usporediti s bilo kojom modernom arenom. Malo je mjesta na svijetu gdje možete slušati svjetske zvijezde okruženi rimskim zidinama starima gotovo dva tisućljeća, pod otvorenim nebom i svega nekoliko koraka od mora.

Brojni organizatori posljednjih godina upravo zbog tog spoja povijesti, mediteranske atmosfere i vrhunske produkcije Arenu nazivaju jednom od najposebnijih koncertnih pozornica Europe.

- Pulska Arena je zapravo jedan od rijetkih očuvanih rimskih amfiteatara u kojima se održavaju koncerti. Izgleda fantastično s obzirom na to da je 2000 godina 'mlada', no kad je agenti vide, rado pristaju na svirke, unatoč činjenici da se sve velike svjetske turneje produkcijski moraju itekako prilagoditi prostoru. Što u praksi zapravo znači smanjivanje ridera. Mada se u Puli svira već dugo, čini mi se da se tek relativno nedavno, recimo unatrag šest, sedam godina, etablirala među najvećim koncertnim agencijama - rekao nam je Sanjin Đukić iz LAA-a, koji u pulsku Arenu ovoga ljeta donosi koncerte Kraftwerka i Lorde.

Foto: Mario Anzuoni

Ljeto u Puli otvara Lenny Kravitz 14. lipnja, glazbenik koji je tijekom više od tri desetljeća karijere uspješno spojio rock, funk, soul i blues. Četverostruki dobitnik Grammyja poznat je po koncertima koji jednako osvajaju i publiku koja ga prati od devedesetih i mlađe generacije koje su ga otkrile kroz novije turneje. Ovo mu je drugi nastup u pulskoj Areni nakon što je na toj pozornici "debitirao" u srpnju 2024. Njegov aktualni koncertni ciklus prati album "Blue Electric Light", a kritičari ga i dalje svrstavaju među najbolje live izvođače današnjice.

Foto: A2931 Bernd Weissbrod/DPA

Kad se govori o izvođačima koji su latino glazbu pretvorili u globalni fenomen, ime Rickyja Martina nalazi se pri samom vrhu. Hitovi poput "Livin' la Vida Loca", "She Bangs" i "María" obilježili su kraj devedesetih i početak novog tisućljeća.

Njegovi koncerti poznati su po energiji, plesačima, spektakularnoj produkciji i neprekidnoj interakciji s publikom, zbog čega se očekuje jedna od najrasplesanijih večeri ljeta. U pulskoj Areni nastupit će 19. lipnja.

Foto: R.R.

Nakon što je prije nekoliko godina oduševio sve na INmusic festivalu u Zagrebu, David Byrne vraća se pred hrvatsku publiku 28. lipnja u pulskoj Areni. Bivši frontmen kultnih Talking Headsa odavno je prerastao okvire klasičnog rock glazbenika. David Byrne poznat je po tome što briše granice između glazbe, kazališta, plesa i vizualne umjetnosti. Njegovi nastupi često se opisuju kao potpuno audiovizualno iskustvo, a upravo je Arena idealna kulisa za takvu vrstu umjetničkog izraza. To će mu biti četvrto gostovanje u Hrvatskoj, ako uz tri solo nastupa uključimo i ono s Talking Headsima iz 1982.

Talijanski kantautor Lorenzo Cherubini, poznatiji kao Jovanotti, godinama je jedan od najpopularnijih izvođača u Italiji, a naša publika dugo da je čekala. Njegovi koncerti kombiniraju pop, rap, funk, world music i mediteransku energiju. Koliko je interes velik najbolje govori činjenica da su ulaznice za njegov prvi veliki samostalni nastup u Hrvatskoj planule gotovo trenutačno. U Pulu stiže 3. srpnja ove godine.

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Dobitnik Emmyja, Grammyja, Oscara i Tonyja pripada malobrojnom društvu umjetnika s prestižnim EGOT statusom. John Legend posljednjih je dvadeset godina sinonim za moderni soul i R&B, a publika ga najviše povezuje s pjesmama "All of Me", "Ordinary People" i "Save Room". Njegovi koncerti manje se oslanjaju na spektakl, a više na emociju, vrhunsku izvedbu i neposrednu povezanost s publikom. Upravo iz tog razloga organizatori su zaključili da je Arena Pula pravi pogodak za ovaj koncert koji je na rasporedu 4. srpnja. Njemu je to prvi put da dolazi u Hrvatsku.

24th Critics Choice Awards â Arrivals â Santa Monica, California, U.S. | Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Malo je albuma koji su toliko obilježili elektroničku glazbu kao "Play". Upravo je Moby krajem devedesetih pokazao da elektronika može istodobno biti i klupska i emocionalna. Njegov povratak na velike pozornice posebno je zanimljiv jer ga mnogi smatraju jednim od najutjecajnijih autora moderne elektroničke scene. U Hrvatskoj nastupa 23. srpnja pred pulskom publikom.

Ako je Moby oblikovao suvremenu elektroniku, Kraftwerk je stvorio njezine temelje. Njemački pioniri elektroničkog zvuka desetljećima inspiriraju generacije glazbenika, od techno producenata do hip-hop i pop izvođača. Njihovi multimedijalni nastupi kombiniraju glazbu, tehnologiju i vizualne efekte te su danas jednako relevantni kao i prije četrdeset godina. Na pozornicu Arene Pula dolaze 28. srpnja.

Pula: Kraftwerk i Nils Frahm otvorili sedmo izdanje Dimensions festivala | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Posebno mjesto u povijesti pulske Arene pripada Stingu. Upravo je on 1997. godine postao prva velika svjetska zvijezda koja je održala koncert u ovom antičkom amfiteatru, otvorivši put brojnim međunarodnim imenima koja su kasnije nastupala u Puli. Njegov povratak 1. kolovoza stoga ima dodatnu simboliku. Riječ je o svojevrsnom povratku umjetnika koji je pomogao pozicionirati Arenu na europskoj koncertnoj karti.

Zagreb: Sting održao koncert u Areni | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Malo koji izvođač stvara toliko snažnu emocionalnu povezanost s publikom kao Nick Cave. Njegovi koncerti često se opisuju kao iskustvo između rock nastupa, poetske večeri i duhovnog okupljanja. Interes za pulski nastup s njegovim Bad Seedsima 4. kolovoza bio je toliko velik da je nakon rasprodane prve večeri dodan i drugi koncert, koji je na rasporedu dan kasnije.

Nick Cave održao je koncert u Areni Zagreb | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)

Novozelandska kantautorica hrvatskih korijena prvi će put nastupiti u pulskoj Areni u sklopu svjetske turneje "Ultrasound" 18. kolovoza ove godine. Od pjesme "Royals" do albuma koji su redefinirali moderni alternativni pop, Lorde je izgradila status jedne od najutjecajnijih glazbenica svoje generacije. Njezin dolazak privlači i mnogo stranih posjetitelja.

Britanski kantautor Tom Odell posljednjih je godina doživio novu eksploziju popularnosti zahvaljujući društvenim mrežama i pjesmama koje su osvojile milijune slušatelja. Njegove emotivne klavirske balade i iskreni tekstovi posebno snažno funkcioniraju u intimnijem ambijentu poput pulske Arene. Pred našu publiku stiže 23. kolovoza.

Kad se govori o bendovima koji su oblikovali zvuk modernog heavy metala, Judas Priest zauzima posebno mjesto. Britanski sastav osnovan početkom 70-ih godina smatra se jednim od najutjecajnijih bendova u povijesti žanra, a njihov prepoznatljiv spoj moćnih gitarskih riffova, visokih vokala Roba Halforda i energičnih nastupa postao je inspiracija generacijama metal bendova diljem svijeta. Njihov dolazak u pulsku Arenu predstavlja jedan od najvećih rock i metal događaja godine u Hrvatskoj. Spoj monumentalnog rimskog amfiteatra i jednog od najvažnijih metal bendova svih vremena dogodit će se 25. kolovoza ove godine.

Osim Arene, u Puli je posljednjih godina sve atraktivnija i pozornica Malog rimskog kazališta, gdje publika ima priliku pogledati predstave, ali i koncerte domaćih izvođača. Ove godine će, između ostaloga, 23. lipnja ugostiti poznati mjuzikl "Mamma Mia!", 5. srpnja se na pozornicu penje grupa S.A.R.S., a 15. kolovoza na rasporedu je koncert grupe Silente.