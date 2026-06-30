Obavijesti

Show

Komentari 0
TRI PROGRAMSKE CJELINE

Pulski filmski festival: Najavili bogat pretprogram, evo što sve možete pogledati sljedećih dana

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Pulski filmski festival: Najavili bogat pretprogram, evo što sve možete pogledati sljedećih dana
2
Sve?ano otvoren 71. Pula Film Festival | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Uskoro počinje 73. Pulski filmski festival, a mi vam donosimo njegov pretprogram

Admiral

Bogat pretprogram 73. Pulskog filmskog festivala, koji se u Areni otvara 9. srpnja, donosi retrospektivu i izložbu povodom stote obljetnice rođenja Nikole Tanhofera, europske filmske hitove u Kinu Valli, dječji program "Pulica" te niz izložbi širom grada, izvijestili su u utorak iz Pula Film Festivala.

ŽIVOTNI I FILMSKI PARTNERI Šovagović i Violić vezu su htjeli držati u tajnosti: U Puli dobili nagrade za uloge brata i sestre
Šovagović i Violić vezu su htjeli držati u tajnosti: U Puli dobili nagrade za uloge brata i sestre

Voditeljica kina Valli Nataša Šimunov istaknula je da ovogodišnja festivalska uvertira donosi tri programske cjeline. Riječ je o programu posvećenom velikanu hrvatske kinematografije Nikoli Tanhoferu, programu "Greater Adria" s novim, nagrađivanim europskim filmovima te dječjem programu „Pulica“ koji je usmjeren na vrijednosti obitelji, prijateljstva i zajedništva, ali i na izazove vremena u kojem živimo.

Sve?ano otvoren 71. Pula Film Festival
Sve?ano otvoren 71. Pula Film Festival | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Povodom stote obljetnice rođenja Nikole Tanhofera, festival u suradnji s Muzejom Prigorja iz Sesveta i Hrvatskim filmskim savezom priprema retrospektivu njegovih filmova i izložbu. U foajeu Kina Valli bit će otvorena izložba "Stoljeće Nikole Tanhofera totalnom filmašu", autora Silvestra Kolbasa i Diane Nenadić, uz dizajnersku podršku Tomislava Mrčića. Izložba kroz nekoliko tematskih cjelina prati stvaralački put redatelja, snimatelja, scenarista i profesora kojega je Zvonimir Berković nazvao “neumornim filmskim desetobojcem”.

VELIKA ZLATNA ARENA Nagrada za najbolji film u Puli pripala Mirotvorcu: Arhivu za film prikupljali su šest godina...
Nagrada za najbolji film u Puli pripala Mirotvorcu: Arhivu za film prikupljali su šest godina...

U središtu je kultni film "H-8..." iz 1958., koji će ovog ljeta biti prikazan u Kinu Valli, a publika će od 4. do 8. srpnja moći pogledati i naslove "Nije bilo uzalud", "Dvostruki obruč", "Svanuće", srednjometražni "Klempo" te izbor kratkih filmova u kojima je Tanhofer bio snimatelj.

Uz posvetu Tanhoferu, Pula nudi još tri izložbe. U Galeriji Makina 8. srpnja otvara se izložba "Željko Sarić: Kinegrafija", koja predstavlja autorov eksperimentalni fotografski postupak s kraja 1990-ih. U Srpskom kulturnom centru bit će postavljena izložba 'Oficir s ružom - Žarko Laušević', posvećena jednom od najznačajnijih glumaca s prostora bivše Jugoslavije. U galeriji Novo 10. srpnja započinje program 'Cinemaniac > Misliti film 2026. – Koreografija nasilja: Protu-slike', kustosice Branke Benčić.

Sve?ano otvoren 71. Pula Film Festival
Sve?ano otvoren 71. Pula Film Festival | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Dječji program "Pulica" donosi pet filmskih jutara namijenjenih obiteljima. Od 6. do 10. srpnja u Kinu Valli, svakoga dana u 10 sati, prikazivat će se odabrani europski igrani i animirani filmovi o odrastanju i hrabrosti. Filmski program "Greater Adria" donosi izbor novih europskih i međunarodno nagrađivanih filmskih naslova koji kroz snažne priče o obitelji, identitetu, društvenim lomovima i povijesnim previranjima obilježavaju aktualnu festivalsku sezonu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se Bokija 13? Bio je u Big Brotheru, smršavio 60 kg, a sada je neprepoznatljiv
EKSCENTRIČNI MAKEDONAC

FOTO Sjećate li se Bokija 13? Bio je u Big Brotheru, smršavio 60 kg, a sada je neprepoznatljiv

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, slavu je stekao 2010. godine kao natjecatelj četvrte sezone srpskog Celebrity Big Brothera, završivši na trećem mjestu.
FOTO Kaja Casar iz 'Gospodina Savršenog' skinula se u mini bikini i pokazala zavidnu figuru
'ZAPALILA' BRAČ

FOTO Kaja Casar iz 'Gospodina Savršenog' skinula se u mini bikini i pokazala zavidnu figuru

Sunce, more i bijeli bikini bili su dobitna kombinacija za Kaju Casar, koja je ovih dana pobjegla na Brač. U Supetru je uhvatila posljednje zrake sunca tijekom 'golden houra', a njezina vitka figura ponovno je bila u prvom planu.
Lille u topiću zapjevala na plaži i otvorila sezonu kupanja
UŽARILA ATMOSFERU

Lille u topiću zapjevala na plaži i otvorila sezonu kupanja

Lidija Bačić velikim je koncertom u subotu, 27. lipnja, otvorila sezonu kupanja na plaži Letovanić. Prikladno, za njen prvi koncert ikada upravo na toj plaži, Lille je obukla top

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026