Pulski filmski festival: Najavili bogat pretprogram, evo što sve možete pogledati sljedećih dana

Bogat pretprogram 73. Pulskog filmskog festivala, koji se u Areni otvara 9. srpnja, donosi retrospektivu i izložbu povodom stote obljetnice rođenja Nikole Tanhofera, europske filmske hitove u Kinu Valli, dječji program "Pulica" te niz izložbi širom grada, izvijestili su u utorak iz Pula Film Festivala.

Voditeljica kina Valli Nataša Šimunov istaknula je da ovogodišnja festivalska uvertira donosi tri programske cjeline. Riječ je o programu posvećenom velikanu hrvatske kinematografije Nikoli Tanhoferu, programu "Greater Adria" s novim, nagrađivanim europskim filmovima te dječjem programu „Pulica“ koji je usmjeren na vrijednosti obitelji, prijateljstva i zajedništva, ali i na izazove vremena u kojem živimo.

Sve?ano otvoren 71. Pula Film Festival | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Povodom stote obljetnice rođenja Nikole Tanhofera, festival u suradnji s Muzejom Prigorja iz Sesveta i Hrvatskim filmskim savezom priprema retrospektivu njegovih filmova i izložbu. U foajeu Kina Valli bit će otvorena izložba "Stoljeće Nikole Tanhofera totalnom filmašu", autora Silvestra Kolbasa i Diane Nenadić, uz dizajnersku podršku Tomislava Mrčića. Izložba kroz nekoliko tematskih cjelina prati stvaralački put redatelja, snimatelja, scenarista i profesora kojega je Zvonimir Berković nazvao “neumornim filmskim desetobojcem”.

U središtu je kultni film "H-8..." iz 1958., koji će ovog ljeta biti prikazan u Kinu Valli, a publika će od 4. do 8. srpnja moći pogledati i naslove "Nije bilo uzalud", "Dvostruki obruč", "Svanuće", srednjometražni "Klempo" te izbor kratkih filmova u kojima je Tanhofer bio snimatelj.

Uz posvetu Tanhoferu, Pula nudi još tri izložbe. U Galeriji Makina 8. srpnja otvara se izložba "Željko Sarić: Kinegrafija", koja predstavlja autorov eksperimentalni fotografski postupak s kraja 1990-ih. U Srpskom kulturnom centru bit će postavljena izložba 'Oficir s ružom - Žarko Laušević', posvećena jednom od najznačajnijih glumaca s prostora bivše Jugoslavije. U galeriji Novo 10. srpnja započinje program 'Cinemaniac > Misliti film 2026. – Koreografija nasilja: Protu-slike', kustosice Branke Benčić.

Sve?ano otvoren 71. Pula Film Festival | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Dječji program "Pulica" donosi pet filmskih jutara namijenjenih obiteljima. Od 6. do 10. srpnja u Kinu Valli, svakoga dana u 10 sati, prikazivat će se odabrani europski igrani i animirani filmovi o odrastanju i hrabrosti. Filmski program "Greater Adria" donosi izbor novih europskih i međunarodno nagrađivanih filmskih naslova koji kroz snažne priče o obitelji, identitetu, društvenim lomovima i povijesnim previranjima obilježavaju aktualnu festivalsku sezonu.