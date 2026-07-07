Pulski filmski festival odat će počast Vlasti Lah, pionirki latinoameričke kinematografije

Prije dvije godine u Hrvatskom domu u Buenos Airesu autori Candela Vey i Martín Miguel Pereira predstavili su rad o velikoj hrvatskoj filmašici Vlasti Lah, a o njoj su napravili i dokumentarni film "Vlasta, sjećanje nije vječno". Ove godine Pulski filmski festival donosi poseban "Hommage Vlasti Lah" (1913. - 1978.), Puležanki i jednoj od najznačajnijih pionirki latinoameričke kinematografije.

Rođena je u Puli, a ostavila je neizbrisivi trag u povijesti filma kao prva žena koja je režirala argentinski dugometražni igrani zvučni film, a njezin opus danas se ponovno otkriva i vrednuje kao važan doprinos svjetskoj filmskoj baštini.

- Vlasta Lah pionirka je naše kinematografije, koja još nije prepoznata ni u Argentini ni u matičnoj domovini, a mi nastojimo istaknuti njezino mjesto u povijesti svjetske i hrvatske kinematografije - riječi su autora Candele Vey i Martína Miguela Pereire na predstavljanju svojega projekta.

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Vlasta Lah djetinjstvo je provela u Puli, odakle početkom 1930-ih odlazi u Rim na studij glume i režije, a potom se 1938. seli u Argentinu, gdje započinje filmsku karijeru. Nakon dugogodišnjeg rada kao pomoćnica redatelja i voditeljica prve argentinske filmske škole, 1960. režira film "Furije" (Las Furias), čime ulazi u povijest argentinske kinematografije.

Tri godine poslije snima "Manekenke" (Las Modelos), film koji se danas ističe snažnom ženskom perspektivom i smatra jednim od ranih feminističkih ostvarenja latinoameričkog filma.

- Unatoč tome što je bila najvažnija asistentica režije u Studiju San Miguel, trebalo joj je petnaest godina da režira svoj prvi dugometražni film 'Furije', a s drugim filmom 'Manekenke' iz 1963. godine njezina je karijera misteriozno završila - kažu Candela Vey i Martín Miguel Pereira.

Foto: PROMO

Festival će kroz tri programa predstaviti život i stvaralaštvo autorice čije su djelo i nasljeđe desetljećima bili nepravedno zaboravljeni, a posljednjih godina ponovno otkriveni zahvaljujući istraživanjima argentinskih filmskih povjesničara Candele Vey i Martína Miguela Pereire.

Program se otvara 16. srpnja u 18 sati u Istarskom narodnom kazalištu hrvatskom premijerom dokumentarnog filma "Vlasta, sjećanje nije vječno" (Vlasta, el recuerdo no es eterno, 2025.), koji prati uzbudljivu istraživačku potragu za životom i djelom ove iznimne redateljice - od Pule i Rima do Buenos Airesa, gdje je ispisala povijest filma.

Nakon projekcije bit će panel-razgovor koji će voditi Boško Picula, a sudjelovat će autori filma Candela Vey i Martín Miguel Pereira, filmski kritičar Pablo de Vita te komunikacijska stručnjakinja i filmska kritičarka Alemka Lisinski. U Kinu Valli slijede i hrvatske premijere dvaju igranih filmova koje je režirala Vlasta Lah - 18. srpnja u 19 sati bit će prikazane "Furije" (Las Furias, 1960.), njezin povijesni redateljski prvijenac koji kroz priču o pet žena razotkriva složene odnose, moć i obiteljske sukobe.

Dan kasnije, 19. srpnja u 19 sati, na rasporedu su “Manekenke” (Las Modelos, 1963.), drama o dvjema ženama koje pokušavaju pronaći ljubav i profesionalno ispunjenje bez odricanja od vlastite neovisnosti, danas prepoznata kao jedno od pionirskih feminističkih ostvarenja argentinske kinematografije.