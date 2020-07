Pulski filmski festival odgodili

<p>Ovogodišnji <strong>67. Pulski filmski festival</strong>, koji je trebao biti od 18. do 26. srpnja, a koji je odlukom županijskog Stožera civilne zaštite zbog pogoršanja epidemiološke situacije s korona virusom otkazan, odgođen je do početka rujna, izvijestili su u srijedu iz Pula Film Festivala.</p><p>Kako se navodi o priopćenju, odluka o tome da se 67. Pulski filmski festival odgađa do početka rujna donesena je danas na sastanku u nazočnosti pulskog gradonačelnika <strong>Borisa Miletića</strong>, obnašatelja dužnosti istarskog župana <strong>Fabrizija Radina</strong>, ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije <strong>dr. Aleksandra Stojanovića</strong>, načelnika Stožera civilne zaštite Istarske županije<strong> Dina Kozlevca</strong> te pročelnika za kulturu Istarske županije <strong>Vladimira Torbice</strong> i ravnateljice Javne ustanove Pula Film Festivala <strong>Gordane Restović</strong>.<strong> </strong></p><p>- Želja je svih da se kontinuitet Festivala nastavi i da ovogodišnja selektirana produkcija bude kvalitetno prikazana. Ustanova će zajedno s umjetničkim ravnateljem predložiti Festivalskom vijeću, sukladno svim mjerama, novi izgled Festivala i raspored projekcija te će se o tome donijeti odgovarajuća Odluka - navodi se u priopćenju Pula Film Festivala.</p><p>Organizatori Festivala, dodaje se u priopćenju, nadaju se da će epidemiološki uvjeti to dozvoljavati i da će pulska publika ipak uživati u Festivalu i filmovima.</p>