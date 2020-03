Pussycat Dolls opet razljutile gledatelje: Stiglo 119 prigovora

Prije gotovo deset godina razišla se jedna od najpopularnijih ženskih grupa The Pussycat Dolls. No, djevojke su nedavno dobile ponudu koja se ne odbija, a sve je rezultiralo ponovnim okupljanjem benda. Frontmenica Nicole Scherzinger (41) potpisala je milijunski ugovor, nakon što je duže vrijeme odbijala okupljanje, a nastupi su počeli.

Foto: BBC

No, čini se kako ovu vijest nisu svi dočekali s osmijehom od uha do uha. Prije dva tjedna djevojke su nastupale u britanskoj emisiji 'Saturday Night Takeaway', a neki gledatelji komentirali su kako pjevačice izgledaju poput striptizeta.

I tu se nisu zaustavili. Čak 419 gledatelja poslalo je svoj prigovor britanskom ITV-ju, a njih 68 prijavilo je televiziju regulatornom tijelu za medije, prenose britanski mediji.

Foto: BBC

Sada su se oglasili i s BBC1 kanala gdje su djevojke nastupale u emisiji 'The One Show'. Nakon nastupa televizija je zaprimila 119 pritužbi, a u priopćenju su pokušali uvjeriti gledatelje kako je sve bilo prikladno shodno terminu emitiranja.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Radili smo s bendom na tome da osiguramo da performans bude prikladan. Pussycat Dolls poznate su po svojim rutinama i outfitima, a mi smo najavili na početku showa da će se pojaviti. Nastupile su pred kraj programa, nešto prije 20 sati. Kao i sa svim izvođačima, radili smo s bendom na tome da osiguramo da performans bude prikladan za program. Osjetili smo da je to razdoblje prikladno i da se neće kositi sa željama većine gledatelje. No, cijenimo to što se neki gledatelji nisu složili - stoji u priopćenju.

