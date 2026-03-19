Pussycat Dolls se vraćaju, a jedna od bivših članica u šoku: ‘Nitko mi ništa nije rekao’

Carmit Bachar, koja je bila dio originalne postave zaslužne za hitove poput 'Don't Cha' i 'Buttons', oglasila se na Instagramu podijelivši svoje osjećaje s pratiteljima. U dugoj i emotivnoj objavi istaknula je kako je o planovima kolegica saznala putem medija, što ju je osobno duboko razočaralo.

"U svjetlu nedavnih događaja, osjećam da je važno govoriti iskreno i s poštovanjem. Nitko me nije kontaktirao u vezi s odlukom grupe da nastavi dalje i za te sam planove saznala u isto vrijeme kad i javnost", napisala je Bachar.

Razočarana, ali ponosna na nasljeđe

Dodala je kako bi, s obzirom na svoju povijest s brendom i ulogu u stvaranju temelja grupe davno prije komercijalnog uspjeha, cijenila izravnu komunikaciju.

- S obzirom na to da sam bila ključna u povezivanju koje je dovelo do ugovora s diskografskom kućom, cijenila bih da se sa mnom izravno razgovaralo. Iako je ovo razočaravajuće na osobnoj razini, ostajem ponosna na ulogu koju sam odigrala u oblikovanju onoga što su The Pussycat Dolls postale. Vjerujem da nasljeđe bilo koje grupe ne grade samo oni koje vidimo na pozornici, već i kolektivni doprinosi i zajednička vizija koja ju je oživjela - poručila je.

Bachar je naglasila da njezina namjera nije stvaranje podjela, već odavanje počasti istini i obožavateljima.

- Transparentnost i poštovanje vrijednosti su kojih se duboko držim - zaključila je, dodavši da se sada planira usredotočiti na vlastitu dobrobit i nove projekte, uključujući glazbu i suradnju s jednom televizijskom ikonom.

Novi početak kao trio i stare napetosti

Povratak grupe The Pussycat Dolls kao tročlane postave uslijedio je nakon turbulentnog razdoblja. Grupa se u peteročlanom sastavu, koji je uključivao i Carmit, okupila 2019. godine i objavila uspješan singl 'React'. Planirana povratnička turneja, međutim, prvo je odgođena zbog pandemije bolesti COVID-19, a zatim i potpuno otkazana početkom 2022. godine, što je koincidiralo s pravnim sporom između Nicole Scherzinger i osnivačice grupe Robin Antin.

Već tada su se pojavile naznake loše komunikacije unutar benda. Carmit Bachar i Jessica Sutta tada su u zajedničkoj izjavi objavile kako ni o otkazivanju turneje nisu bile službeno obaviještene, već su vijest saznale s Instagrama. Čini se da se povijest ponavlja, a iz novog su okupljanja, osim Carmit, izostavljene i Jessica Sutta te Melody Thornton.

Melody je još ranije odbila sudjelovati u okupljanju 2019., objasnivši kako se u grupi nikada nije osjećala ispunjeno kao pjevačica jer je gotovo sve glavne vokale izvodila Nicole Scherzinger. Jessica Sutta je pak podržala Carmitinu objavu, napisavši u komentaru:

- Ti si razlog zašto su PCD uopće dobile ugovor. Pravi fanovi koji znaju istinsku povijest to nikada neće zaboraviti. -

Sutta je također pojasnila kako se zbog zdravstvenih problema i 'trenutnih okolnosti' nije planirala vratiti, no svejedno ju je iznenadila objava o kojoj nije bila unaprijed obaviještena. U međuvremenu, novi trio kreće na turneju s 53 datuma, na kojoj će im se kao predgrupe pridružiti Lil Kim i Mya.