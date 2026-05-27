Pussycat Dolls su se vratile! U crvenom lateksu mamile uzdahe

Grupa The Pussycat Dolls vratila se na pozornicu Američkih glazbenih nagrada (AMA) točno dvadeset godina nakon svog debitantskog nastupa. Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt nastupile su kao ponovno okupljeni trio, a pažnju su privukle eksplozivnim nastupom i usklađenim crvenim kostimima od lateksa koji su fanove vratili u zlatno doba grupe.

Foto: Mario Anzuoni

Nastup je započeo uzvikom Nicole Scherzinger: "AMA, napravite buku!". Odmah je postalo jasno da je trio spreman zapaliti atmosferu, piše People. U izazovnim crvenim lateks kostimima - Scherzinger (47) u kombinezonu, a Roberts i Wyatt (obje 44) u kratkim hlačicama i topovima s rukavicama i visokim čizmama - izvele su mješavinu svojih najvećih hitova. Krenule su s pjesmom "Buttons", nakon čega je uslijedio i hit "When I Grow Up". Publika je s odobravanjem pratila svaki plesni pokret, dok su pirotehnika i dim dodatno pojačali dojam. Grupa je predstavila i svoj novi singl, "Club Song", čime je najavila novu eru. Vrhunac nastupa bio je njihov debitantski singl "Don't Cha", za koji im se na pozornici pridružio legendarni reper Busta Rhymes, također odjeven u crvenu kožu. Nicole je za tu priliku odjenula i bijelu majicu s kapuljačom na kojoj je pisalo "don't you wish your girlfriend was hot like me".

Iako je nastup bio trijumfalan, povratak grupe nije prošao bez kontroverzi. Originalne članice Jessica Sutta, Melody Thornton i Carmit Bachar nisu dio ovog okupljanja, a Bachar je u objavi na Instagramu tvrdila da je o svemu saznala iz medija te da je nitko nije kontaktirao.

Povratnički planovi već su drastično srezani. Najavljena turneja "PCD Forever Tour" gotovo je u potpunosti otkazana za područje Sjeverne Amerike, navodno zbog slabe prodaje ulaznica. Američkim obožavateljima preostaje samo jedan nastup na WeHo Pride festivalu u Los Angelesu. Europski dio turneje, barem za sada, ostaje na rasporedu za jesen.

Ovo nije prvi problematični pokušaj povratka. Okupljanje iz 2019. prekinula je pandemija, a kasnije je osnivačica grupe Robin Antin tužila Scherzinger, tvrdeći da je pjevačica tražila 75 posto udjela i potpunu kreativnu kontrolu. Pitanje o izostanku ostalih članica nedavno je izazvalo neugodnu tišinu glavne pjevačice, nakon čega je uskočila Kimberly Wyatt.

​- Postava se oduvijek mijenjala, a ovo je kako izgleda sada, 2026. godine. U konačnici, moramo zaštititi svoj mir. Pussycat Dolls ima toliko povijesti... u prošlosti smo pucale, a sada se popravljamo i na istoj smo stranici po tom pitanju - rekla je.

