NOVI HIT DETOURA

'Pusti me da spavam' je klupska pjesma koja govori o 'PTSP-u' poslije dobrih tuluma i zabave

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
'Pusti me da spavam' je zarazno lepršava, gotovo opojna pjesma, pa smo cijeli vizualni jezik, od rada kamere do efekata, gradili upravo prema njezinu ritmu, kaže režiser spota Gugić

Nakon hita "Kuća za krijesnice" koji je osvojio slušatelje i radijski eter, Detour predstavlja novi singl "Pusti me da spavam" - neodoljivu klupsku himnu za aftere najboljih tuluma.

- "Pusti me da spavam“ je plesna, klupska pjesma koja govori o „PTSP-u“ poslije dobrih tuluma i paradoksa da se najzabavnijih trenutaka, iz poznatih razloga uglavnom ne sjećaš. Takve noći naravno uključuju i mnoge pogreške koje treba prožvakati i nositi se s njihovim posljedicama. Priča je ispričana kroz dijalog između imaginarnog, digitalnog „bića“ i u ovom slučaju ženske osobe.", o pjesmi je ispričao Nenad Borgudan.

UJEDINJENI POP-ROCK Vatra, Pavel, Detour i Mayales objavili pjesmu 'Doživotno'
Vatra, Pavel, Detour i Mayales objavili pjesmu 'Doživotno'

Pjesmu prati i videospot koji potpisuje More Media:

"Svaki spot koji vrijedi počinje suradnjom – onom pravom, iskrenom kemijom između benda i redatelja. S Detourom smo prošli kroz nekoliko ideja, ali na kraju smo se složili oko one koja je najviše rezonirala s bendom, savršeno se uklopila u budžet i vremenske okvire, a istovremeno zadržala njihov prepoznatljivi duh.Ovaj spot upravo je vizualna manifestacija tog zvuka. Igra svjetla i sjene, nježni preljevi boja, fluidni pokreti kamere – sve ono što mi se javlja kad zatvorim oči i pustim da me njihova glazba odnese.

 'Pusti me da spavam' je zarazno lepršava, gotovo opojna pjesma, pa smo cijeli vizualni jezik – od rada kamere do efekata – gradili upravo prema njezinu ritmu, osjećaju lakoće i onoj zaraznoj zabavi koja je vladala na setu. Na kraju, ovaj video nije samo pratnja pjesmi – to je mali filmski svijet u kojem se Detourov prepoznatljivi zvuk konačno može i vidjeti. Sanjivo, elegantno i potpuno zarazno – baš kao i život kad ga pustiš da te nosi.” - rekao je režiser spota Ante Gugić.

