Obavijesti

Show

Komentari 0
UJEDINJENI POP-ROCK

Vatra, Pavel, Detour i Mayales objavili pjesmu 'Doživotno'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Vatra, Pavel, Detour i Mayales objavili pjesmu 'Doživotno'
3
Foto: Dallas

Ivan Dečak, Nenad Borgudan, Aljoša Šerić i Petar Beluhan udružili su glasove u pjesmi koja duhovito govori o životnim ritualima, uz spot u stilu film noira

Paralelno s objavom novog studijskog albuma, ovog puta na vinilnom izdanju, Vatra je objavila i istoimeni singl - 'Doživotno'Na njemu se, po prvi puta, udružuju čak četvorica frontmena hrvatske pop-rock scene - Ivan Dečak (Vatra), Nenad Borgudan (Detour), Aljoša Šerić (Pavel) i Petar Beluhan (Mayales).

POGLEDAJTE VIDEO:

Riječ je o jedinstvenoj suradnji, spoju prepoznatljivih vokala i autora različitih senzibiliteta, no zajedničkog osjećaja za humor i autoironiju u pjesmi koja, na duhovit način, govori o starenju, promaji, papučama i malim životnim ritualima.

GLAZBENA POSLASTICA Jure Brkljača objavio novi singl 'Još je otrov u meni': 'Osjetio sam da mora ostati moja...'
Jure Brkljača objavio novi singl 'Još je otrov u meni': 'Osjetio sam da mora ostati moja...'

O novom singlu, ali i albumu, ponešto je rekao i autor, Ivan Dečak. 

I premda je 'Doživotno' naš 11. studijski album, ja još uvijek osjećam dječje uzbuđenje, kao i blage napadaje panike, jer činjenica je, bez obzira koji je album po redu, mi se ponovno kroz njega i pjesme na njemu prepuštamo na milost i nemilost publike.

Čitav album dobio je ime po aktualnom singlu, a kako to obično biva, do ideje da pjesmu pjevamo nas četvorica, došlo je potpuno spontano. Na nekom od kućnih druženju ispijajući otrov ili lijek, sa svakim smo novim gutljajem bili sve uvjereniji da je to GENIJALNA ideja.

Foto: Dallas

Ostali smo pri odluci i drugog jutra, a uspjeli smo u nju uvjeriti i inače dva razborita lika, kakvi su Jura Ferina i Pavle Miholjević (producenti albuma) i eto...Pjesma, kao i čitav album su pred vama, kako god djelovali na vas, želim vam poručiti samo jedno: 'Živjeli Doživotno!', poručio je Ivan. 

Uz pjesmu, objavljen je i video spot u režiji Radislava Jovanova Gonza koji se ovog puta poigrao očekivanjima publike - naslanjajući se na film noir, radnja prati pljačku draguljarnice koja dobiva neočekivani obrat. Uz već spomenute Ivana, Aljošu, Nenada i Petra, glavnu ulogu dobila je glumica Anđela Ramljak.

Foto: Dallas

'Doživotno' - novi studijski album grupe Vatra na svim je streaming servisima i u prodaji na vinilnom izdanju dostupan od petka, 19.9. 

Foto: Dallas

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nevjerojatna transformacija! Kristina Grgurić iz 'Braka na prvu' šokirala novim izgledom
MALO TKO BI JU PREPOZNAO...

Nevjerojatna transformacija! Kristina Grgurić iz 'Braka na prvu' šokirala novim izgledom

Kristina iz popularnog reality showa 'Brak na prvu' na društvenim mrežama je pokazala impresivne rezultate svoje transformacije
Skandal u 'Životu na vagi', plavi i crveni na rubu sukoba. Morat će intervenirati hitna pomoć
VEČERAS JOŠ JEDNA NEPETA EPIZODA

Skandal u 'Životu na vagi', plavi i crveni na rubu sukoba. Morat će intervenirati hitna pomoć

Nova epizoda 'Života na vagi' donosi napetost, sukobe i neočekivane preokrete - a pitanje je samo tko će ovaj put izaći kao pobjednik
Šok u 'Životu na vagi', Ivica je odustao drugu sezonu u nizu! 'Treću priliku neće dobiti...'
NIŠTA OD DVOBOJA....

Šok u 'Životu na vagi', Ivica je odustao drugu sezonu u nizu! 'Treću priliku neće dobiti...'

"Ne razumijem kad ti netko pruži ruku, u ovom slučaju patkicu, da je ne primiš“, rekao je trener i dodao da to nije dobro za Ivicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025