Vatra, Pavel, Detour i Mayales objavili pjesmu 'Doživotno'

Paralelno s objavom novog studijskog albuma, ovog puta na vinilnom izdanju, Vatra je objavila i istoimeni singl - 'Doživotno'. Na njemu se, po prvi puta, udružuju čak četvorica frontmena hrvatske pop-rock scene - Ivan Dečak (Vatra), Nenad Borgudan (Detour), Aljoša Šerić (Pavel) i Petar Beluhan (Mayales).

Riječ je o jedinstvenoj suradnji, spoju prepoznatljivih vokala i autora različitih senzibiliteta, no zajedničkog osjećaja za humor i autoironiju u pjesmi koja, na duhovit način, govori o starenju, promaji, papučama i malim životnim ritualima.

O novom singlu, ali i albumu, ponešto je rekao i autor, Ivan Dečak.

- I premda je 'Doživotno' naš 11. studijski album, ja još uvijek osjećam dječje uzbuđenje, kao i blage napadaje panike, jer činjenica je, bez obzira koji je album po redu, mi se ponovno kroz njega i pjesme na njemu prepuštamo na milost i nemilost publike.

Čitav album dobio je ime po aktualnom singlu, a kako to obično biva, do ideje da pjesmu pjevamo nas četvorica, došlo je potpuno spontano. Na nekom od kućnih druženju ispijajući otrov ili lijek, sa svakim smo novim gutljajem bili sve uvjereniji da je to GENIJALNA ideja.

Ostali smo pri odluci i drugog jutra, a uspjeli smo u nju uvjeriti i inače dva razborita lika, kakvi su Jura Ferina i Pavle Miholjević (producenti albuma) i eto...Pjesma, kao i čitav album su pred vama, kako god djelovali na vas, želim vam poručiti samo jedno: 'Živjeli Doživotno!', poručio je Ivan.

Uz pjesmu, objavljen je i video spot u režiji Radislava Jovanova Gonza koji se ovog puta poigrao očekivanjima publike - naslanjajući se na film noir, radnja prati pljačku draguljarnice koja dobiva neočekivani obrat. Uz već spomenute Ivana, Aljošu, Nenada i Petra, glavnu ulogu dobila je glumica Anđela Ramljak.

'Doživotno' - novi studijski album grupe Vatra na svim je streaming servisima i u prodaji na vinilnom izdanju dostupan od petka, 19.9.

