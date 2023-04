Quentin Tarantino: 'Kod mene nema seksa, pa to je živa muka'

Seks nije dio moje vizije kinematografije. A istina je ta da je u stvarnom životu muka snimati scene seksa jer su svi jako napeti. Ako je već prije bilo pomalo problematično to učiniti, sada je još više, otkrio je redatelj Quentin Tarantino (60) za španoljski Diari Ara zašto izbjegava scene seksa u filmovima.

- Da je ikada postojala scena seksa koja je bila bitna za priču, ja bih to učinio, ali do sada to nije bilo potrebno - dodao je.

Tarantino navodno radi na svom posljednjem filmu naziva “The Movie Critic”. Iako se ne zna mnogo o njegovom nadolazećem projektu, otkrio je da će spomenuti kritičar u njegovu filmu biti - žena. Dodao je da nije riječ o poznatoj filmskoj kritičarki The New Yorkera Pauline Kael, koja je preminula 2001. godine.

Redatelj je od 2018. u braku s izraelskom pjevačicom Daniellom Pick s kojom ima dvoje djece; dvogodišnjega sina Lea i devetomjesečnu djevojčicu.

