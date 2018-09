Rađa je rasplakao obitelj: 'Viki, zbog tebe sam bolji čovjek...'

Dino Rađa (51) postao je osmi europski i treći hrvatski košarkaš, koji je dobio najveću moguću počast u košarkaškom svijetu. Jučer je primljen u ugledni Hall of Fame, gdje mu je odano priznanje. Na svečanoj ceremoniji održao je govor u kojem nije izostavio svoju najvjerniju podršku: sinove Duju (21), Roka (14) i Niku (10) i suprugu Viktoriju (41).

Foto: YouTube

- Najviše hvala mojoj obitelji, zbog mene su propatili mnogo. Nikad nisam bio kod kuće, čak i kad jesam, nije lako bili živjeti sa mnom. Bio sam fokusiran samo na košarku i nisam imao puno vremena za sve ostalo. Moja mama sad negdje pleše presretna što me vidi tu, otac kod kuće nazdravlja - pričao je Rađa sa suzama u očima.

Foto: YouTube - Ipak, oni najvažniji su tu. Moji sinovi, znate koliko vas volim, čak i onda kad sam strog, a to je bilo često. Činio sam to za vaše dobro. Moja supruga, moja životna srodna duša. Zbog ljudi koje sam ranije spomenuo bio sam bolji igrač. Zbog tebe sam bolji čovjek. To svi znaju - zaključio je Dino i rasplakao suprugu i sinove. Viktorija i Dino upoznali su se prije 24 godine, a u braku su 18 godina.

- Volimo se tijelima, možemo pred svima, nema veze. Možemo u parku, na klupi il' u jarku, nema veze… - pjevala je ranih 90-ih Viktorija, koja se tada prezivala Đonlić i osvajala dance scenu uz pomoć menadžera Zorana Škugora, a on je igrom slučaja tada posvjedočio kako je zaiskrilo između nje i Dina Rađe.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Viktorija je 1995. ponijela titulu Miss Dalmacije i druge pratilje na izboru za Miss Hrvatske. Upravo joj je Zoran Škugor uručio lentu, a ona mu je zapjevala za večerom.

- Predložio sam joj da dođe u Zagreb i počne pjevati. Te godine Miss Hrvatske postala je Anica Martinović, a ja sam s Viktorijom započeo snimanje albuma. Led je probila pjesmom 'Nema veze'. Za njezinu karijeru puno je važniji bio ručak u zagrebačkom restoranu Atlanta. Ondje su sjedili njezin današnji suprug Dino i Toni Kukoč. Između Viki i Dina odmah je zaiskrilo. Kad se preko ljeta vratio u Split, odmah su prohodali, a on ju je vozio na gaže - ispričao je svojedobno Zoran Škugor.

Foto: schreenshot 433 Instagram Na dvadeset metara dugoj jahti Duje usidrenoj pokraj otoka Korčule 2001. par je izmijenio zavjete pred svojim najbližima. Dini je vjenčani kum bio Petar Grašo (42), a Viktorijina kuma bila je dugogodišnja prijateljica iz školskih klupa, Maja Batarelo.

Viktorija se za najvažniji dan u životu nije nosila klasičnu vjenčanicu, nego bijelu haljinu. Viktorijina manekenska i pjevačka karijera pala je u drugi plan te su joj Dino, brak i obitelj došli na prvo mjesto.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL - Meni je bila prekrasna u bijeloj haljini. Vjenčanje je bilo normalno, jedino smo poslije skočili u more - rekao je svojedobno Dino i dodao da su svi bili opušteni.

Godine 2003. postali su ponosni roditelji sina Roka. Dino iz prvog braka sa suprugom Željanom, bivšom košarkašicom, ima i sina Duju, a pet godina kasnije stigao je i maleni Niko upotpunivši tročlanu obitelj. Naime, u obitelji su u potpunosti zavladali sreća i mir 2010, tijekom Dinine inauguracije u Kuću slavnih u Splitu, kada su ratnu sjekiru zakopale bivša i sadašnja Rađina supruga.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dino je navodno napustio Željanu dok je Duje još bio u pelenama i to upravo zbog Viktorije. Ipak, na taj poseban dan poželio je da svi njemu dragi ljudi budu uz njega. Tako su se na splitskim Gripama okupili sinovi Duje, Roko i Niko te Željana i Viktorija.

Iako je Viktorija prihvaćala Duju, Željana je bila vrlo suzdržana zbog vjerovanja da joj je Viktorija razorila brak i obitelj. No nakon 13 godina ipak su uspjele uspostaviti komunikaciju. Jednom prilikom istaknula je kako ima idiličan odnos i s Dujom, dok je sin Roko od nje naslijedio smisao za glazbu i ples, a od oca emocije.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Viktorija je 2009. priznala da su suprug i ona razmišljali o curici, ali da su ipak zaključili kako više neće imati djece jer se žele kvalitetno posvetiti sinovima. U kolovozu ove godine obitelj Rađa preselila se iz voljenog Splita u Zagreb. Gospođu Rađu takva promjena nije ostavila ravnodušnom.

- Vrlo sam emotivna osoba, lako se vezujem za mjesta i ljude, a moj Split, koji mi je duboko u srcu i genima, neću nikada napustiti, jednostavno ću fizički manje boraviti u njemu nego je to bilo do sada. Teško mi je, naravno... - iskreno je rekla Viktorija.

Foto: Nino Strmotic/PIXSELL Jedan od razloga za selidbu obitelji Rađe bile su poslovne obaveze Dine, ali i košarka koju stariji sin Roko godinama trenira u kadetima Košarkaškog kluba Split. A sada je boje Splita zamijenio jednim od zagrebačkih klubova, dok će mlađi Niko nastaviti školovanje u jednoj od osnovnih škola u Zagrebu.

Obitelj je odlučila kupiti dva stana u novosagrađenoj zgradi koju su neki arhitekti proglasili među najljepšim sagrađenim prošle godine, a njihova vrijednost procjenjuje se na pet milijuna kuna.