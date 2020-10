Rada Vasić u 'Zadruzi': 'Gledala sam dok je netko imao seks, u kući nisam ulazila u konflikte...'

<p><strong>Rada Vasić </strong>(60) u kontroverznom srpskom reality showu “Zadruga” provela je mjesec i pol. Nagledala se svega. I seksa i tučnjava i svađa, po čemu je show poznat. Rada nam je otkrila da su se u kući, odnosno u dvorištu, seksali <strong>Hrvatica Paula Hublin </strong>i <strong>Milan Janković Čorba</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Paula u 'Zadruzi'</strong></p><p>- Nije mi bilo neugodno i nisam se povukla dok su imali seks. Bilo mi je lijepo gledati seks. Mladi su i treba da imaju seks - kaže Rada, koja nam je uoči ulaska u show rekla da će i ona “imati seks u kući ako nešto nađe za sebe“, no to se nije dogodilo. Rada je svjedočila i naguravanju između bivšeg robijaša <strong>Kristijana Golubovića</strong> i <strong>Vladimira Tomovića</strong>.</p><p>- To je sve normalno za jedan takav show. Znam di sam ušla, ovo mi je drugi put u ‘Zadruzi’. Prvi put sam bila devet mjeseci u showu. Kad je bilo naguravanje između Kristijana i Tomovića, povukla sam se, ne interesira me to, zapalila cigaretu i čekala da prođe. Nije me bilo strah. U showu jedemo, pijemo, pušimo, zezamo se i bijemo se. Kako s toliko ljudi izaći na kraj? - kaže Rada, koja je i sama bila spremna na tučnjavu.</p><p>Kako nam je rekla uoči ulaska u show, “i mačka ima nokte da se brani”. No ni s kim, nastavlja, ipak nije ulazila u konflikt jer svi su joj bili super i za nikoga ne može reći ništa loše. Favorit joj je Hrvat Fran, kojega bi voljela vidjeti kao pobjednika.</p><p>- Mene je cijela kuća voljela. Obožavali su me. Znaju sve emisije u kojima sam bila. Nikakvih svađa ni s kim nisam imala. To mi sve djeca mogu biti - govori Rada.</p><p>Ipak, priznaje da joj je naporno bilo u showu jer spava se nekoliko sati. Kad je izašla iz realityja, jedva su je dočekali suprug <strong>Rade </strong>(60) zvani Crni Gavran te 26-godišnji blizanci <strong>Mika</strong> i <strong>Giba</strong>, za koje se nagađalo da će i oni ući u show, no njihova majka otkriva da ipak neće.</p><p>- Kad sam se vratila kući, obitelj mi je rekla: ‘Dobro je ženo da si izašla, nije to za tebe’ - govori Rada. Nedostajali su joj ukućani pa je iskoristila priliku pohvaliti supruga Radu, bivšeg kuhara, koji je ove godine bez nje napravio ajvar. Opet bi ušla u show, a motiv joj je - novac. </p>