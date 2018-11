Rade: Bili smo dobri prijatelji Štulić: Šerbedžija sve izmišlja

Glumac Rade Šerbedžija (72) priprema koncertnu turneju Srbijom, a pjesme koje bude izvodio posvetit će su preminuloj Mileni Dravić. Prvi nastup sa svojim bendom 'Zapadni kolodvor' najavio je za 26. prosinac u Beogradu, a nakon toga slijede Niš i Čačak, prenose srpski mediji. Turneja nosi naziv 'Meni se dušo od tebe ne rastaje' po stihovima pjesme Branimira Johnnyja Štulića (65), nekadašnjeg frontmena grupe 'Azra'.

Kako Rade tvrdi, bio je dobar prijatelj sa Štulićem te je zbog njega tako nazvao turneju.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Štulić me znao u ponoć zvati u šetnju po Zagrebu. S njim se najljepše šutjelo. Imali smo čudno prijateljstvo.Pitao sam ga da mi napravi pjesmu za predstavu Hrvatski slavuj koju sam režirao 1989. godine u Zagrebu. Branimir je napravio pjesmu 'Meni se dušo od tebe ne rastaje' za samo otvaranje te predstave na sceni. Eto, sada mu naslovom ovih koncerata šaljem poruku, kao starom prijatelju - objasnio je Šerbedžija.

No, izgleda kako prijateljstvo nije obostrano. Nekadašnji frontmen grupe 'Azra' demantirao je svaku glumčevu riječ.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Taj Rade mračno laže. Nikad ga nisam zvao u šetnju po Zagrebu, niti sam mu napravio pjesmu, niti smo ikada bili prijatelji. Upravo obrnuto, on me jednom, po svojoj želji, provozao svojim Mercedesom da bi s njime šutio. Međutim, Rade je iskoristi taj svoj poziv da mi tu pjesmu lakše otuđi i ubaci u svoju predstavu bez pitanja. Dapače, da to sakrije, on ju je potom i snimio, a sad već tim gnjusnim lažima opravdava i sam razlog svog opakog postojanja - objašnjava Štulić te otkriva istinu o pjesmi.

- Ja sam pjesmu 'Meni se dušo od tebe ne rastaje' izveo premijerno početkom rujna 1989. u Zagrebu, na Omladinskoj TV postaji. Tom prilikom sam boravio samo tjedan dana u Zagrebu i to mi je bila jedina posjeta Jugoslaviji te godine - izjavio je Štulić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako objašnjava bivši pjevač, Šerbedžiju te godine nije sreo, dok je sljedeće godine proveo deset mjeseci u Jugoslaviji svirajući, te ga je tada susreo samo dva puta. Jednom ga je Jurica Pađen (63) odveo na mjesto na kojem je zatekao Radu, no nisu se družili, te je Branimir, kako kaže, brzo otišao.

Drugi puta susreli su se na jednoj večeri gdje ga je, kako Branimir objašnjava, Rade zamolio da ga provozi u svom automobilu. A kako Štulić smatra, vožnju je dobio samo zato da bi glumac imao pokriće za priču o prijateljstvu, koju sada i priča javnosti.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- On je unaprijed o svemu mislio kako bi izveo ovaj savršen zločin i to je jedina prava istina - izjavio je bivši pjevač i nastavio:

- Ja nikad nisam bio prijatelj s njime i nikad ga u životu nisam nazvao. On je mene i to mu je vjerojatno i najbolji opis u njegovoj knjizi, otuda, znajući dobro da nikad ne bi dobio odobrenje da pjesmu koristi u toj predstavi. Kao i inače, on jednostavno izmisli cijelu priču da sve to još više zamuti. Sada, pored višegodišnjih nastupa, on već ima i turneju pod tim imenom - zaključio je ljutiti Štulić i dodao kako je Rade u Hrvatskoj slavuj, a u Bosni Gruzijanac koji se izdaje za Srbina da bi mogao ljetovati na Brijunima.

Ovnovi vrijeđaju, a bikovi nisu fer: Ovako se svađaju horoskopski znakovi u vezama.