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Rade veliki projekt o Toši, a za 24sata otkrili: 'U središtu je priče čovjek, a ne zvijezda...'

Piše Iva Milotić,
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Rade veliki projekt o Toši, a za 24sata otkrili: 'U središtu je priče čovjek, a ne zvijezda...'
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Next Big Thing - Toše Proeski film" projekt je koji donosi film, seriju i dokumentarac o voljenom i nikad prežaljenom glazbeniku. Snimanje počinje iduće godine, a premijera se planira za 2028.

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Na 19. izdanju Weekend media festivala u Rovinju predstavljen je projekt koji obuhvaća igrani film, igranu seriju i dokumentarnu seriju o legendarnom, makedonskom pjevaču Toši Proeskom. Upravo je pitanje kako napraviti film o čovjeku o kojem publika već ima vlastitu sliku bilo u središtu razgovora "Next Big Thing - Toše Proeski film".

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