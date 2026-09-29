Next Big Thing - Toše Proeski film" projekt je koji donosi film, seriju i dokumentarac o voljenom i nikad prežaljenom glazbeniku. Snimanje počinje iduće godine, a premijera se planira za 2028.
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Rade veliki projekt o Toši, a za 24sata otkrili: 'U središtu je priče čovjek, a ne zvijezda...'
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Na 19. izdanju Weekend media festivala u Rovinju predstavljen je projekt koji obuhvaća igrani film, igranu seriju i dokumentarnu seriju o legendarnom, makedonskom pjevaču Toši Proeskom. Upravo je pitanje kako napraviti film o čovjeku o kojem publika već ima vlastitu sliku bilo u središtu razgovora "Next Big Thing - Toše Proeski film".
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