Radi karijere je slavna glumica ostavljala muževe, a umrla je nekoliko dana prije svoje stote

Betty White televizijsku karijeru je započela krajem 30-ih godina prošloga stoljeća i aktivna je bila dugi niz godina. Rođena je kao Betty Marion White 17. siječnja 1922. godine u američkom Illinoisu. Imala je dvije godine kada se s roditeljima preselila u Los Angelesu, gdje je odrasla. Karijeru je započela kao asistentica na lokalnoj televiziji, a krajem 30-ih godina okušala se u glumi. Svoju prvu seriju "Life with Elizabeth" lansirala je sredinom 50-ih godina, a na njoj je radila kao producentica.

- Bila sam među prvim ženama u Hollywoodu koje su se bavile produkcijom - komentirala je kasnije kroz intervjue. "The United States Steel Hour" i "Petticoat Junction" bili su njezini idući projekti, a voditelj emisije "Tonight Show" obožavao ju je te mu je u tom periodu bila česta gošća. U seriji "The Mary Tyler Moore Show" utjelovila je Sue Ann Nivens i za ulogu je dobila dvije nagrade Emmy.

BETTY WHITE American film actress and comedian about 1955 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Od 80-ih godina glumila je plahu i naivnu Rose Nylund u seriji "Zlatne djevojke" uz kolegice Rue McClanahan, Bea Arthur i Estelle Getty. Upravo "Zlatne djevojke" obilježile su njezinu kasniju karijeru te je mnogima ostala u sjećanju zbog te uloge. Serija je bila iznimno uspješna i glumicama je donijela brojne nagrade. Prestala se snimati 1992. godine, nakon šega je Betty White nastavila s radom na drugim projektima.

Karijera joj je još jednom procvala nakon što se pojavila u reklami emitiranoj tijekom Super Bowla. White je 2010. postala najstarija voditeljica Saturday Night Livea te je kasnije briljirala i u seriji "Ludnica u Clevelandu".

Foto: Pixsell/kolaz

Što se privatnoga života tiče, White je nekoliko puta bila u braku. Prvi put je u bračnu luku uplovila 1945. s Dickom Barkerom, pilotom kojeg je upoznala dok je volontirala. Preselili su se na farmu koju je on imao, no glumici se taj životni stil nije svidio te se vratila u Los Angeles nakon manje od godine dana.

Drugi suprug bio joj je Lane Allen, holivudski agent. Vjenčali su se 1947. te su se razišli dvije godine kasnije jer je on htio osnovati obitelj, a White je željela raditi na svojoj karijeri.

Foto: MPNC

U lipnju 1963. udala se za televizijskog voditelja Allena Luddena. Zaprosio ju je dvaput prije nego što je pristala, a zajedno su bili sve do njegove smrti 1981. godine. Nisu imali djece, no ona je posvojila troje njegove djece iz prijašnjeg braka te je ostala bliska s njima do kraja.

Na Božić 2021. godine, glumica je doživjela moždani udar. Preminula je 31. prosinca iste godine u snu, samo nekoliko dana prije stotog rođendana.