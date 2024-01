Radijski voditelj Veno pripremit će gostima i govorne vježbe

Riblji semafor zasad pokazuje dva rezultata – najbolji je Tihanin s 20 ribica i gotovo jednako dobar Dreletov s 19 ribica. Ostaje za vidjeti koliko će ih u svoju mrežu pospremiti radijski voditelj Veno Parašilovac.

- Najviše sam uživao moram priznati u Tihaninom predjelu, to su bile one kozice i bilo je tu i nekakvog avokada i svašta nešto. Baš mi je to ostalo u lijepom sjećanju - ističe domaćin te dodaje:

- Tihana je imala tako lijepo dekorirane tanjure da mi je zapravo ona presing nabila jer sam shvatio da mi ne može tanjur biti bezbojan.

Foto: Nova TV

Prije kuhanja osvrnut će se Veno na svoje kulinarske sposobnosti.

- Kao kuhar sam ispodprosječan, usudio bih se reći. Još uvijek je to na razini studenta jer studentski dani nisu daleko iza mene. Ali ću se potruditi dati sve od sebe da i uz te loše vještine kuhanja nahranim sve - poručit će Veno koji će goste izazvati na igru brzalicama. Posebne vještine u brzom izgovaranju pokazat će Minea i ekipi zadati još teži izazov.

Foto: Nova TV

- Za desert je u planu cheesecake, njega još nisam radio tako da sam tu poprilično hrabar, pa ako nešto krene po zlu uvijek mogu asistenta u kuhinji okriviti - u šali će najaviti Veno.

Foto: Nova TV

Hoće li mu ipak poći za rukom, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Ribe na torti'.