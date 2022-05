Radio je kao barmen, proslavio se u 'Goodfellas', a glumio je i uz Višnjića i Radu Šerbedžiju

U 67. godini je preminuo je glumac Ray Liotta, najpoznatiji po ulozi Henryja Hilla u Scorseseovoj uspješnici 'Goodfellas', objavio je Deadline. Glumac je preminuo u snu u Dominikanskoj Republici gdje je snimao film 'Opasne vode'.

Djetinjstvo

Raymond Allen Liotta rođen je 1954. u Newarku u New Jerseyju. Mary i Alfred Liotta posvojili su ga kada je imao šest mjeseci. Alfred je bio kadrovski direktor, posjedovao je trgovinu autodijelovima i bio je predsjednik lokalnog demokratskog kluba dok je Mary bila imenovana gradska službenica. Imao je i posvojenu sestru Lindu Liottu.

Nakon završene srednje škole u Unionu u New Jerseyu upisao je Sveučilište u Miamiju gdje je diplomirao likovnu umjetnost 1978.Za vrijeme studija je nastupao u mjuziklima poput 'Sound of Music', 'Cabaret', 'Oklahoma' i 'Dames at Sea'.

Glumački počeci

Nakon studija se preselio u New York, gdje je radio kao barmen u kazalištima. Nakon šest mjeseci uspio je pronaći agenta te 1978. dobio ulogu u sapunici 'Drugi svijet', u kojoj je igrao do 1981. godine.

Seriju je napustio zbog želje da glumi u filmovima, a njegov filmski debi bio je u 'The Lonely Lady' 1983. godine. Tri godine kasnije igrao je glavnu ulogu u filmu 'Something Wild' te 'zaradio' nominaciju za Zlatni globus.

Zatim se pojavio u ulozi 'Shoeless' Joea Jacksona u filmu 'Polje snova', u kojem je glumio zajedno s Kevinom Costnerom.

Važne uloge

Najveću slavu donijela mu je uloga Henryja Hilla u filmu Martina Scorsesea 'Dobri momci' ('Goodfellas') 1990. godine. U 'Unlawful Entry' 1992. Ray je igrao ulogu psihopatskog policajca uz Madeleine Stowe i Kurta Russela i nastavio s ulogom u 'No Escape'.

Liotta je bio hvaljen zbog svoje uloge u filmu Jamesa Mangolda 'Cop Land' u kojem su također glumili Sylvester Stallone, Harvey Keitel i Robert De Niro. Sa svojom suprugom glumicom Michelle Grace u ulozi Franka Sinatre u TV filmu 'The Rat Pack 1998. godine.

Ray Liotta također je posudio glas Tommyju Vercettiju u videoigri 'Grand Theft Auto: Vice City' 2002. godine. Dvije godine kasnije glumio je Charlieja Metcalfa u televizijskoj drami 'Hitna služba' uz našeg Gorana Višnjića. Za svoj nastup dobio je Emmyja u kategoriji 'Izvrstan gostujući glumac u dramskoj seriji.'

Pojavio se u filmu 'Identity' 2003. uz Alfreda Molinu i Johna Cusacka, 'Wild Hogsu' s Johnom Travoltom, a 'Battle in Seattle' glumio je uz Radu Šerbedžiju.

Privatni život

U veljači 1997. Ray Liotta je oženio glumicu Michelle Grace. Upoznali su se na bejzbol utakmici Michelleinog bivšeg supruga Marka Gracea, a 1998. dobili su kćer Karsen. Ray i Michelle razveli su se 2004.

U veljači 2007. Ray se zabio se svojim Cadillacom u parkirano vozilo, te je uhićen zbog navodne vožnje pod utjecajem alkohola. Glumac nikada nije prokomentirao optužbu.

U prosincu 2020. objavio je kako se zaručio sa svojom djevojkom Jacy Nittolo, a uskoro su se trebali vjenčati.

