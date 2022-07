Radojka Šverko s programom filmske glazbe otvorit će 20. Tabor Film Festival u Desiniću

Radojka Šverko (74), ugledna hrvatska pjevačica s karijerom višom od 50 godina, nastupit će na otvorenju jubilarnog 20. Tabor Film Festivala, 7. srpnja 2022. u Desiniću.

Svečano otvorenje festivala počinje u 21 sat, nakon čega slijedi program filmova iz međunarodne konkurencije. Nakon toga posjetitelji će moći uživati u glazbenom dijelu večeri uz prigodni nastup 'Moj film' kojim će Radojka i prateći sastav pod vodstvom prof. Vladimira Babina (58) publiku podsjetiti na neke od najljepših filmskih glazbenih uspješnica, od Casablance do Titanica.

Radojka Šverko, diva prepoznatljivog baršunastog alta, prva je domaća pjevačica koja je održala koncert filmske glazbe. Te 1998. godine u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci izvela je filmske glazbene uspješnice, kao i poznate skladbe iz mjuzikala.

Jedna je od naših najnagrađivanijih pjevačica zabavne glazbe, koja se sa svjetskih glazbenih festivala često kući vraćala s priznanjima i nagradama. Svojim izvedbama obilježila je i domaće festivale poput Zagrebačkog i Splitskog festivala te Melodija Istre i Kvarnera. Ostvarila je glumačku karijeru glavnim ulogama u mjuziklima i rock operama 'Gubec-beg', 'Grička vještica', 'Jadnici', 'Karolina Riječka' i 'Mirakul' te ulogom u filmu Rajka Grlića (74) 'Bravo, maestro'.

Među brojnim nagradama i priznanjima ističe se pet glazbenih nagrada Porin, uključujući Porin za životno djelo. Jedina je glazbenica koja je iste godine uz nagradu za životno djelo osvojila i nagradu u redovnoj konkurenciji.

Koncertom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, uz pratnju Zagrebačke filharmonije i Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić te uz ravnanje maestra Alana Bjelinskog (58), Radojka Šverko je 2017. proslavila 50 godina karijere.

Njezin koncertni album'As Time Goes By (Live At Jazz.hr)' iz 2018. dospio je na visoko drugo mjesto najprodavanijih domaćih albuma u zemlji.

