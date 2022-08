Rage Against The Machine otkazali nadolazeću turneju

Grupa Rage Against The Machine otkazala je sve europske i britanske datume turneje „Public Service Announcement“, pa time i zagrebački koncert planiran 17. rujna.

Prenosimo izjavu grupe u cijelosti:

- Prema liječničkim uputama, Zack de la Rocha je obaviješten da se britanski i europski dio turneje Rage Against The Machine, u kolovozu i rujnu 2022., ne mogu nastaviti. S velikim razočaranjem objavljujemo otkazivanje koncerata. Rage Against The Machine će završiti svoje nastupe u Madison Square Gardenu 11., 12. i 14. kolovoza, a zatim se Zack mora vratiti kući na odmor i rehabilitaciju. Letovi, putovanja i rigorozan raspored u Velikoj Britaniji i Europi jednostavno su preveliki rizik za potpuni oporavak. Žao nam je svih našim obožavatelja koji su godinama čekali da nas vide i nadamo se da ćemo se uskoro ponovno vidjeti. Obratite se prodajnom mjestu za povrat novca za sve naše koncerte. Brad, Tim, Tom & Zack“.

Informacije o povratu novca za zagrebački koncert od Eventima:

Povrat sredstava za kupljene ulaznice će biti AUTOMATSKI izvršen na terećenu karticu do 31.08.2022. Nije potrebno slati zahtjev za povrat. Molimo uzmite u obzir kako je potrebno i do 15 radnih dana da povrat bude vidljiv na terećenoj kartici. Molimo da vezano uz povrat popratite i datum kupovine ulaznice jer je nekada povrat iskazan pod tim datumom. Molimo Vas da popratite i da povrat nije iskazan kao iznos s minusom jer ga, ovisno o banci, nekada prikazuju kao storno uplate.

Najčitaniji članci