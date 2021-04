Iako je prošlog ljeta planirala nastaviti sudski spor s Novim Fosilima zbog korištenja imena, odnosno radi 'zabrane obavljanja postupaka kojima se vrijeđa pravo nositelja žiga i stjecanja bez osnove', Snježana Dujmić odlučila je nesuglasice ostaviti po strani te je najavila da će se Novi Fosili ipak naći na albumu neobjavljenih pjesama njezina pokojnog supruga, kazala je za In Magazin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Riječ je o deset neobjavljenih pjesama koje će pored Novih Fosila pjevati neka od najvećih imena domaće glazbene scene.

- Znam ih dva od deset. To su Nina Badrić i Novi fosili - otkrila je Rajkova udovica za In Magazin.

Iako su svojedobno mediji brujali o raskolu između nje i nekih članova Novih Fosila, tenzije su se smirile.

- Nema ljutnje. Nema ljutnje. Treba to otpustiti, život mora ići dalje. Neke stvari treba ostaviti iza sebe. Mislim da je to najpametnije, ja sam bolje, lakše mi je, zadovoljnija sam, mirnija sam - rekla je Snježana.

Od Rajkove smrti prošlo je osam mjeseci, a svaki spomen njegova imena i njegove pjesme u Snježani bude emocije.

- Klavir i Rajkov glas, nije jednostavno. Na jednoj pjesmi Rajko je čak i plakao dok je svirao i snimao. Tako da ne znam, ne mogu to objasniti. Ima trenutaka kada bude neka pjesma na radiju, što je Rajko radio, i bude mi super, ima dana kada gasim radio. Najgora mi je ta 'Samo mi se javi', i da si barem noćas ovdje. To mi je... nekad me baš zapere jako - priznala je Snježana.

Snježana tvrdi da se ona i Rajko unatoč usponima i padovima nikada nisu prestali voljeti, a oprostila mu je i sve 'demone' s kojima se borio.

- Pa jesam zato što je život i u dobru i zlu. Jednostavno, ako bilo koga znaš voljeti, bilo to dijete, prijateljicu, brata, tatu, mamu... znaš i oprostiti, nema veze što je bilo - zaključila je Snježana.

Podsjetimo, Rajko i Snježana bili su u braku 29 godina i nisu imali zajedničke djece.