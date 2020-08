Snježana Dujmić: 'Mislim da ću nastaviti spor s Novim fosilima'

<p>Glazbenik i skladatelj, vođa grupe Novi fosili te dobitnik Porina za životno djelo, <strong>Rajko Dujmić</strong>, preminuo je 4. kolovoza u 66. godini od posljedica teške prometne nesreće koja se dogodila u Ravnoj Gori, a njegova udovica, <strong>Snježana Dujmić</strong>, sada je otkrila detalje nesreće.</p><p>- Susjedi su prišli autu, rekli su mi da je Rajko pokušavao izaći vani iz auta, ail oni ga nisu puštali jer nisu znali koje su povrede. Rajko je bio pri svijesti, rekli su mi da je bilo dosta krvi i da su mislili da je to neki mlađi dečko. Hitna pomoć je došla tek nakon 45 minuta jer su imali neku drugu intervenciju - rekla je za <a href="https://www.rtl.hr/tabloid/video/exkluziv/402932/">RTL</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Vijest da je preminuo Snježana je dobila u društvu Rajkova sina <strong>Tina</strong> (36).</p><p>- Mislila sam da mene i Tina zovu da dođemo u bolnicu kako bismo potpisali operaciju, ni u snu nisam mislila da će mi doktori reći da je Rajko umro - kazala je.</p><p>A onda se osvrnula na Rajkov ispraćaj<strong> </strong>na zagrebačkom Krematoriju.</p><p>- Popila sam dosta Normabela, 4-5, ne odjednom, jer gore kad sam došla postala sam svjesna da Rajka stvarno više nema - priznala je.</p><p>Nedavno je primila još jednu tužnu vijest. Trgovački sud u Zagrebu prekinuo je postupak koji je Rajko pokrenuo protiv troje članova Novih fosila zbog korištenja imena te glazbene skupine, odnosno 'radi zabrane obavljanja postupaka kojima se vrijeđa pravo nositelja žiga i stjecanja bez osnove'. Snježana kaže da razmišlja o tome da nastavi spor s Novim fosilima.</p><p>- Mislim da hoću zato što je Rajko bio uvjeren da će dobiti taj spor i da će sav novac donirati dječjoj bolnici u Klaićevoj, to je bio Rajkov plan - otkrila je.</p><p>Zatim je komentirala dolazak članova Novih fosila na Rajkovu sahranu.</p><p>- Koja je svrha? Zašto su došli na sahranu? Zec je izrazio saučešće, vidjela sam njegovu tugu po pokretima, da mu je zaista teško. Ali pitam se zašto su Sanja i Marinko došli ako nisu željeli izraziti saučešće obitelji i ako nisu htjeli dati apsolutno niti jednu izjavu. Jedna rečenica, 'Rajko će nam jako faliti', to je dovoljno - zaključila je Snježana.</p>