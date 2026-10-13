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SUSRET S IDOLOM

Rakitićeva supruga i kći družile se sa Shakirom iza pozornice

Piše 24sata,
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Rakitićeva supruga i kći družile se sa Shakirom iza pozornice
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Foto: Instagram
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Raquel Mauri i kći Althea uživale su na Shakirinu koncertu, a nakon nastupa fotografirale su se s pjevačicom. Althea je njezinu pozornost privukla još 2020. godine

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Koncert kolumbijske pjevačice Shakire za Raquel Mauri, suprugu bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Rakitića, i njihovu kćer Altheu nije završio posljednjom pjesmom. Nakon što su iz publike pjevale i plesale uz Shakirine hitove, otišle su iza pozornice, gdje ih je dočekala pjevačica.

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Shakira je zagrlila Altheu, koja njezine pjesme obožava još od malih nogu, a zajedničke fotografije Raquel je podijelila na Instagramu.

Na koncert su otišle tri generacije obitelji. Raquel i Althei pridružila se i Raquelina majka.

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Ivan Rakitić i Shakirin bivši partner Gerard Piqué godinama su dijelili svlačionicu Barcelone, a kolumbijska pjevačica još je 2020. godine na Instagramu podijelila snimku Rakitićeve kćeri Althee kako oponaša njezine plesne pokrete. Djevojčica je tad imala šest godina, a Shakira je uz snimku napisala da je preslatka. Ivan i Raquel vjenčali su se 2013. godine, a osim Althee imaju i kćer Adaru.

Foto: Instagram

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