Raquel Mauri i kći Althea uživale su na Shakirinu koncertu, a nakon nastupa fotografirale su se s pjevačicom. Althea je njezinu pozornost privukla još 2020. godine
Rakitićeva supruga i kći družile se sa Shakirom iza pozornice
Koncert kolumbijske pjevačice Shakire za Raquel Mauri, suprugu bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Rakitića, i njihovu kćer Altheu nije završio posljednjom pjesmom. Nakon što su iz publike pjevale i plesale uz Shakirine hitove, otišle su iza pozornice, gdje ih je dočekala pjevačica.
Shakira je zagrlila Altheu, koja njezine pjesme obožava još od malih nogu, a zajedničke fotografije Raquel je podijelila na Instagramu.
Na koncert su otišle tri generacije obitelji. Raquel i Althei pridružila se i Raquelina majka.
Ivan Rakitić i Shakirin bivši partner Gerard Piqué godinama su dijelili svlačionicu Barcelone, a kolumbijska pjevačica još je 2020. godine na Instagramu podijelila snimku Rakitićeve kćeri Althee kako oponaša njezine plesne pokrete. Djevojčica je tad imala šest godina, a Shakira je uz snimku napisala da je preslatka. Ivan i Raquel vjenčali su se 2013. godine, a osim Althee imaju i kćer Adaru.
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