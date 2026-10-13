Rakitićeva supruga i kći družile se sa Shakirom iza pozornice

Koncert kolumbijske pjevačice Shakire za Raquel Mauri, suprugu bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Rakitića, i njihovu kćer Altheu nije završio posljednjom pjesmom. Nakon što su iz publike pjevale i plesale uz Shakirine hitove, otišle su iza pozornice, gdje ih je dočekala pjevačica.

Shakira je zagrlila Altheu, koja njezine pjesme obožava još od malih nogu, a zajedničke fotografije Raquel je podijelila na Instagramu.

Na koncert su otišle tri generacije obitelji. Raquel i Althei pridružila se i Raquelina majka.

Ivan Rakitić i Shakirin bivši partner Gerard Piqué godinama su dijelili svlačionicu Barcelone, a kolumbijska pjevačica još je 2020. godine na Instagramu podijelila snimku Rakitićeve kćeri Althee kako oponaša njezine plesne pokrete. Djevojčica je tad imala šest godina, a Shakira je uz snimku napisala da je preslatka. Ivan i Raquel vjenčali su se 2013. godine, a osim Althee imaju i kćer Adaru.