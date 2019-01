Rami Malek objasnio kako je došlo do neugodnjaka s Nicole

Moram priznati da taj video sada vidim prvi put, komentirao je glumac Rami Malek (37) po mišljenju mnogih 'najneugodniju scenu' na dodjeli Zlatnih globusa. Gostujući u showu Jimmyja Kimmela, osvrnuo se na snimku s Nicole Kidman (51) koja je postala viralna na društvenim mrežama.

Nakon što je Malek osvojio zlatni kipić u kategoriji najbolje glavne muške uloge, njegov film 'Bohemian Rhapsody' osvojio je i nagradu večeri - Zlatni globus za najbolji film.

Nagradu za najbolji film dodijelila mu je upravo australska glumica, a jedna korisnica Twittera 'uhvatila' je neugodnu scenu njihovog susreta. Naime, nakon proglašenja najboljeg filma, producenti su ostali na pozornici kako bi nakratko porazgovarati s glumicom, a njihovom se razgovoru pokušao pridružiti i sam Malek.

Rami Malek trying to talk to Nicole Kidman is like me trying to talk to my crush #goldenglobes pic.twitter.com/WYS4fs6zTd