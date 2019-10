Ramija poljubio kolega sa seta: 'Jesam li iduća Bond djevojka?'

Glumac Rami Malek (38) glumi u nadolazećem filmu o Jamesu Bondu, a u intervjuu s voditeljem Stephenom Colbertom (55) priznao je da se poljubio s glavnim glumcem Danielom Craigom (51), nakon što su s redateljem Caryjem Fukunagom raspravljali o snimanju jedne vrlo komplicirane scene.

- Zgrabio me i podigao. Nisam siguran tko je od nas dvojice inicirao sljedeći trenutak, ali dogodio se poljubac. Daniel ga je inicirao, ja sam bio zatečen. Trebalo mi je malo da se snađem, a onda sam se zapitao jesam li ja iduća Bond-djevojka - objasnio je Rami.

Ovo je inače 25. film iz franšize o Jamesu Bondu, a naziv mu je 'No Time To Die'. Premijera se očekuje u travnju sljedeće godine. Rami u njemu glumi terorista, na što je pristao smo pod jednim uvjetom, a to je da njegov lik neće imati vjersku ni ideološku pripadnost. U intervjuu objavljenom u novinama Daily Mirror i Daily Express, Malek je otkrio da je razgovarao s redateljem kako bi potvrdio da neće glumiti vjerskog fundamentalista.

- Rekao sam da ga ne možemo identificirati ni s kojim terorističkim činom koji odražava ideologiju ili vjeru.To očito nije njegova vizija. On je sasvim druga vrsta terorista - rekao je Malek.

Malek, koji je egipatskog porijekla, dobio je Oscara za ulogu pjevača Queena, Freddiea Mercuryja, u filmu 'Bohemian Rhapsody'.

