Ramljak prodaje stan, sada se seli u kuću okruženu zelenilom?

Bivša Feminnemka radosno očekuje prinovu. Njoj i njezinom suprugu u kolovozu bi trebala stići djevojčica. Obitelj se povećava pa joj je potrebno i više prostora. Pamela prodaje stan, a ona će se s obitelji preseliti

<p>Pjevačica <strong>Pamela Ramljak</strong> (40) nedavno je na društvenim mrežama objavila kako prodaje stan, no nije napomenula kamo se ona planira odseliti. S obzirom da bi im uskoro trebalo doći pojačanje u obitelji jer nekadašnja članica grupe Feminnem očekuje djevojčicu, potrebno joj je više prostora.</p><p>Na društvenim je mrežama svojom posljednjom objavom dala naslutiti kako bi se možda mogla preseliti negdje gdje ima potpuni mir i tišinu.</p><p>- Ne mogu vjerovati da ću ovakvu ljepotu imati sto metara od kuće. Što sam starija, sve manje želim biti u vrevi događaja, a što više u zatvorenom obiteljskom krugu u miru i tišini - napisala je Ramljak uz fotografiju na kojoj pozira u šumi.</p><p>Čini se kako se pjevačica želi udaljiti od gradske buke i majčinstvo provesti u prirodi. </p><p>- Uvijek je lijepo biti u krugu prijatelja i ljudi koje volim, ali jednu divnu stvar donosi zrelost. To je da istinski uživaš u svome svijetu i da se jednostavno prestaneš mjeriti s drugima - dodala je.</p><p>Njezini su joj prijatelji u komentarima pružili podršku te se složili s njezinim mišljenjem.</p><p>- Baš to. Što sam starija, to više želim u divljinu i prirodu. Maštam o kućici s livadom bez ovih zgrada i asfalta. Uživaj sa svojima - pisali su joj. </p><p>Pamela je u slatkom iščekivanju, a beba bi trebala stići u kolovozu. Ona i i njezin suprug neizmjerno joj se raduju.</p>