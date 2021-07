Pitao me zašto ga ne kontaktiram, a ja sam čula da ima drugu i ne želim ganjati tuđeg muškarca. Onda mi je za rastanak otpjevao tužnu pjesmu i to je bio kraj, rekla je za RTL Rasema Vladetić, farmerica 13. sezone showa 'Ljubav je na selu' koja je za finalista odabrala Slavonca Zvonka no, on joj nije uzvratio ljubav.

- Kada sam ja u emisiji rekla da nisam više zainteresirana, onda je kao njemu bilo žao, kao da bi ipak nešto. Ali ja nisam htjela - dodala je farmerica.

Naime, Rasema i nije bila previše zadovoljna nakon što je saznala da joj na farmu dolaze muškarci kojima po godinama može biti majka. Ipak, u svemu tome uspio ju je razveseliti Zvonko, galantan i fin Slavonac sa zagrebačkom adresom. On joj je na prvom upoznavanju zapjevao i time ju oborio s nogu no, njihova priča nije imala sretan kraj.

Zvonko je tokom cijele sezone govorio kako nema povjerenja u Rasemu, da bi u zadnjim epizodama priznao kako je problem u razlici u godinama, iako je znao koliko ona godina ima i kada se prijavljivao u show. Uz to, priznao je i da ona ne bi mogla pratiti njegov životni ritam. Davao joj je nadu do samog kraja, sve dok Rasema nije odlučila da se moraju rastati.

Podsjetimo, farmerica je trenutno u Splitu gdje se druži s dragim ljudima, ekipom iz showa ali i obožavateljima.

Na odmoru je kod prijateljice Soke, koja je u emisiji ispitivala Zvonka o namjerama s Rasemom, a vidjela se i sa kćeri i Željanom, jednim od svojih kandidata.

- Grlili smo se kao u filmu, trčali smo jedno prema drugome kao Bahra i Valter u desetoj sezoni - ispričala je te je dodala:

- Željan se jako proljepšao!

Ispričala je da je bio jedini kandidat koji je bio iskren prema njoj, dok su je Josip i Zvonko razočarali. Otkrila je da ne vjeruje u ljubav između Tajlanđanke Patty i Marijana.