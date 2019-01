Karleuša se rasplakala na setu: Direktor joj prijetio otkazom?

Srpska folk pjevačica Jelena Karleuša (40) našla se u središtu seks skandala kada su njezine, kako pišu srpski mediji, gole fotografije, snimke i eksplicitne poruke upućene navodnom ljubavniku Ognjenu Vranješu (29) 'procurile' u javnost. Priča o njezinim bračnim problemima sa srpskim nogometašem Duškom Tošićem (34) ne jenjava, a pjevačica se odlučila, kako kaže, po posljednji put, obratiti medijima.

[video: 1203610 / nastavak afere između ognjena vranješa, jelene karleuše i duška tošića. duško i jelena ostali su u braku samo zbog njegovog ugovora u kini. inače, svo troje su znali za aferu]

- Sve navodne izjave u medijima od strane Jelene Karleuše, Duška Tošića ili članova njihove obitelji apsolutna su izmišljotina. Svi navodi u medijima, a tiču se para Karleuša-Tošić, dio su novinarskog nagađanja. Jelena je duboko pogođena i povrijeđena surovim medijskim linčom, kršenjem njezinih ljudskih prava, prava na istinu i 'fair play' borbu. Zbog toga, do daljnjeg, neće komunicirati s medijima. Hvala svima na razumijevanju. PR služba - napisala je Karleuša na Instagramu.

Foto: Instagram/Screenshot

Karleuši cijeli skandal predstavlja probleme i na poslu, pa je tako na snimanju emisije 'Zvezde granda' navodno dobila upozorenje od direktora Saše Popovića.

- Saša je otvoreno rekao Karleuši kako stvari stoje. Posao ne smije trpjeti bez obzira na to što joj se u životu događa, to je nešto čime se on rukovodi već godinama. Možda je bio malo surov prema njoj, ali moralo je biti tako. Rekao joj je: 'Jelena, razumijem kroz što prolaziš, ali ovako ne ide. Ili se saberi i ponašaj se onako kako treba, ili ćemo napraviti stanku u našoj suradnji'- rekao je izvor za srpski Kurir.

Foto: Screenshot/youtube

Prema pisanju pojedinih srpskih medija, ni Jelenin suprug nije bio vjeran u braku nego ju je varao s manekenkom Sofijom Milošević. Atraktivna plavuša te glasine javno je demantirala, a usput je i naglasila da su ona i Karleuša dobre prijateljice.

Ipak, u privatnom videu koji je ubrzo nakon toga 'procurio' u javnost, vide se Duško i Sofija kako zajedno uživaju u jednom beogradskom klubu.

Foto: Privatni album

Karleuša od samog početka ove afere odlučno tvrdi da nije kriva i da su njezine golišave fotografije, ali i snimke gdje s Vranješom šeće po Grčkoj, u potpunosti lažne. Kako navode srpski mediji, Tošić joj to ne vjeruje te joj je nedavno rekao da, želi li i dalje ostati s njim u braku, mora s kćerima preseliti u Kinu.

Prije tjedan dana, Jelena se vratila u Beograd gdje će na dodjeli nagrada Music Awards Ceremony (MAC) nastupiti po prvi put nakon seks skandala koji je pogodio cijelu regiju. Kako donosi Kurir, s tonske probe za dodjelu glazbenih nagrada Karleuša je navodno zbog telefonske svađe s Tošićem odjurila u suzama.

[video: 1203718 / specijal o sofiji milišević, ljubavnici duška tošića, i aferi vranješ-karleuša-tošić]

- Jelena je prije dva dana došla sa svojim menadžerom na prvu probu i bila je raspoložena. Pjevušila je, nije skidala osmijeh s lica i svima je pričala kako je s Duškom u super odnosima i da će prebroditi ovu krizu. Također, čim je stigla, zahtijevala je od organizatora da budu efikasni i brzi jer je njenoj majci rođendan i želi ga proslaviti navečer. Međutim, poslije sat vremena Jelenu je nazvao suprug, a sudeći po njenom izrazu lica, nije joj priopćio lijepe vijesti - otkrio je izvor za tamošnje medije.