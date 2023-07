Rasplesali kineske komuniste, ušli u povijest, pa se razišli: 'George je patio jer je bio gay...'

Unatoč protivljenju Georgeovih roditelja, unatoč početnom neuspjehu, stvari su se za Wham! posložile kako treba. Poziv "Top of the Popsa" spasio je stvar te je dvojac bio na putu da postanu velike svjetske zvijezde.

A što rade velike zvijezde? Pa snimaju skupe spotove na egzotičnim lokacijama.

Pa tako i George Michael i Andrew Ridgeley odlaze na Ibizu snimiti spot za "Club Tropicanu".

"Andrew, ja sam gay"

- To je bio naš prvi kontakt sa svijetom slavnih i njihovim životima. Dva mlada tipa, koja su hedonisti, sad snimaju spotove na Ibizi - pričaju Andrew i pokojni George Michael u novom Netflixovu dokumentarcu "Wham!".

Nakon što je posao sa snimanjem "Club Tropicane" obavljen, društvo odlučuje ostati na Ibizi još koji dan. Jer tko ne bi?

- Jednog jutra zazvonio mi je telefon. Bio je to George. Pitao me mogu li doći kod njega u sobu da popričamo. Prošao sam kraj bazena i bio sam kod njega u sobi. Unutra je bila i Shirlie, prekinuli smo, ali smo bili dobri prijatelji. George me pogledao i kazao "Nisam znao kako da ti ovo priopćim, ali ja sam gay. Ako ne gay, onda sigurno biseksualan" - prisjeća se Andrew tog dana.

Iako George nije bio siguran kako će Andrew reagirati, ovoga, u principu, nije bilo briga. George je (i dalje) njegov najbolji prijatelj.

- Njegova seksualnost nije imala nikakvog utjecaja na nas. Htio sam da bude sretan - kazao je Andrew. Premda je George vijesti odmah htio priopćiti svojim roditeljima, nagovorili su ga da od toga odustane. Ne zbog benda, kaže George, već jer ih je bilo strah kako će reagirati njegovi roditelji.

U jednom trenutku mislio je kako će s Ibize odletjeti roditeljima i (kasnije) svijetu reći da je gay, ali od te ideje odustaje. No sad mu barem najbolji prijatelj zna, pa je nešto lakše...

Kritičari su ih nastavili 'razapinjati', što je posebno teško palo Georgeu. Povrijedilo ga je kad su pisali da su njihove pjesme, izvedba i styling sran**.

A ako ne možeš pridobiti kritiku, imaj onda narod na svojoj strani, dobro je odlučio ovaj dvojac.

Dogovorena je nova velika turneja u kojoj su dečki imali puno veće ovlasti nego na prethodnoj. Brigu o njihovom stylingu preuzeo je tako Andrew.

- Znao sam da će nas fanovi obožavati ako Andrew bude birao odjeću. Oduvijek je imao stila - kazao je George, koji je tako taj dio kreacije prepustio Ridgeleyju.

- 'Gurao' sam sportski stil. Puno žutog i crvenog. Klinci su obožavali kako izgledamo - prisjeća se Andrew.

George je svoj 'gay stranu' zbog uspjeha benda i reakcije roditelja odlučio 'zaključati'. Stvorio je personu za pozornicu koja je bila potpuna suprotnost njegovom karakteru.

Pune dvorane, prazni džepovi

- Imao je badminton lopticu. Trljao bi je po trbuhu i onda bacio u publiku. Ovi su eksplodirali - prisjeća se Ridgeley sa smijehom njihovih nastupa na turneji.

- Nikad se nisam vidio kao idol tinejdžerima. Bio sam sramežljiv. Tad sam shvatio da prodajem i svoju fizički izgled - nadovezuje se Michael.

Britanska turneja je megauspješna. Otok luduje za Whamovcima, a oni se vraćaju kući. U domove svojih roditelja. Bez kinte. Iako sad gotovo svi u Britaniji znaju tko su oni, i dalje nemaju niti dovoljno novca za novi komad odjeće.

Shvaćaju da im treba ozbiljan menadžer, tu u priču upada Simon Napier-Bell.

Prije toga većinu novca od ulaznica, više od 95 posto, uzimali su im iz glazbene kuće, menadžera...

- Svi hoće slavu, a onda se kasnije sjete da žele biti bogati - branili su se ovi koji su dotad na njima fino zaradilio.

U međuvremenu je Dee C. Lee napustila sastav, a njezino mjesto popunila je Pepsi DeMacque.

U bendu je tad George preuzeo gotovo sve 'konce'. Andrew shvaća da je Michael bolji tekstopisac, bolji producent... Uglavnom, da je bolji od njega. Ali to mu ne smeta. Ipak mu je to najbolji prijatelj. On sad sudjeluje samo u snimanjima pjesama. Sve drugo pokriva Michael.

Odlučeno je tad kako će "Careless whisper" biti solo pjesma Georgea Michaela. Michael putuje u SAD kod legendarnog Jerryja Wexlera da mu producira pjesmu, ali rezultat je, smatraju dečki, užasan.

- Bilo je to kao da je netko izvadio utrobu te pjesme - kažu u dokumentarcu George i Andrew.

George Michael odlučuje kako će sve ponovno napraviti. Ovog puta kako treba, kako je od početka to zamislio, te se zatvara u studio. Sjećate se vjerojatno legendarne saksofon dionice na toj pjesmi. Michael je poslušao čak deset saksofonista prije nego što je pronašao onoga (Steve Gregory) koji je imao 'savršeni zvuk'. Takav je bio. Htio je da budu sve savršeno.

Osvajanje svijeta

- George nije bio svjestan koliko je talentiran, samopouzdanje mu je raslo, ali i dalje ga je smetalo što 'pljuju' njegove pjesme. Što kritičari vjeruju kako on nije dobar tekstopisac - kaže Andrew.

U SAD-u je singl "Careless whisper" izdan pod potpisom "George Michael feat. Wham". Za njega preko bare gotovo nitko nije čuo, pa su se složili da bude tu i ime Wham!, koje je ipak donekle poznato u SAD-u.

Organizirana je i turneja u Americi, koncerti su bili posjećeni, rasla im je popularnost i tu, ali i dalje su bili daleko od najvećih zvijezda.

U najbolju ruku, po američkim standardima, bili su 'C lista' celebrityja.

Za vrijeme turneje u SAD-u mediji više pažnje pridaju Andrewu nego Michaelu. Puno im je zabavniji. Svaku večer izlazi, svaku večer je s drugom damom, povezuju ga s deset žena odjednom... On živi život rock zvijezde, a George penzionera. Samim time je i 'dosadniji' medijima.

U Netflixovu dokumentarcu prisjetili su se i kako su nastali neki od njihovih najvećih hitova.

"Wake me up before you go-go" tako je nastala od poruke na vratima Andyjeve sobe. George je tu večer spavao u gostinskoj sobi kod Ridgeleyja, a Andy mu je ostavio poruku na svojim vratima. Na njoj je pisalo "Wake me up up before you go", pa je Andrew dodao još jedno "go", kad je već slučajno dvaput napisao 'up'. Onako, iz šale.

- Pomislio sam kako je to sjajan naziv za pjesmu - kazao je Michael. Nije im dugo trebalo da 'slože' ostatak kultne pjesme.

'Slučajno' je nastala i legendarna "Last Christmas". Dvojac je gledao nogometnu utakmicu u kući Georgeovih roditelja, kad je George kazao "Moram na kat".

Uskoro se vratio s napisanom "Last Christmas". Odmah je znao da će to biti svjetski hit.

- U spotu su nam točili pravo vino. Zato je sve tako divlje. Jedva vidiš ljude od sve te kose - prisjetio se Ridgeley kroz smijeh njihova velikog hita.

"Last Christmas" ipak ne osvaja vrh tablice te godine. Dogodit će se to tek 2021. Na prvom mjestu završila je te 1984. "Feed the world", u čijem je nastajanju i Michael sudjelovao.

Georgea je taj 'poraz' zabolio, ali kad već mora izgubiti od nekoga, bolje da to bude od pjesme koja će prikupiti milijune u donacijama za Etiopiju. I Wham! odlučuje sve tantijeme od "Last Christmasa" tad dati u humanitarne svrhe.

Georgeu napokon polako počinje dolaziti i ono što je cijelo vrijeme htio više od ičega. Priznanje kolega da je dobar u svojem poslu.

- Vidi se da je sjajan tekstopisac. Ima ono što bismo ja i David Bowie voljeli da smo imali s 20-ak godina kao on - kazao je Elton John 1985. godine o Michaelu.

Najbolji PR potez u povijesti

Da bi završili misiju koju su si zadali, a to je da postanu najveći bend na svijetu, trebaju osvojiti Ameriku. A kako osvojiti Ameriku? Pa preko Kine.

Njihov menadžer Simon Napier-Bell došao je na genijalnu ideju. Dogovara Whamu! nastup u Kini.

- Mi smo prva moderna pop grupa koja je otišla tamo. Privukli smo pažnju na sebe. Odmah su nam počeli stizati pozivi iz cijelog svijeta. Sve se promijenilo u i SAD-u nakon nastupa u Kini - prisjeća se dvojac kineske avanture iz 1985. godine.

Na snimkama u Netflixovu dokumentarcu vide se kineski komunisti kako razbacuju kukove na dotad nepoznate ritmove. Slika je to koja se dvojcu urezala u pamćenje.

- Kulturna revolucija u Kini. Britanski sastav oduševio publiku na koncertima - nizali su se izvještaji u vodećim svjetskim medijima.

Priča kaže kako su Queen i Freddie Mercury trebali biti 'prvi stranci u Kini', ali je menadžer Whama! to uspješno sabotirao.

Kinezima je poslao promo plakat Whama!, na kojem su dva 'obična' dečka koja pjevaju, te plakat Queena, gdje su ovi u 'ekstravagantnim izdanjima'. Očekivano, Kinezi su odabrali 'obično' nad 'neobičnim'.

Uspjeh, depresija, raspad

George Michael iste godine je pozvan i na veliki Live aid koncert u Londonu, ali, unatoč uspjehu, sve mu je teže.

Ni on ni Andrew nisu planirali da Wham! traje vječno. Ali kako je krenulo, koliko albuma prodaju, koliko nastupaju, pred koliko ljudi... Uspjeh kojeg je tražio sad ga proganja. Nastavi li Wham! rasturati, George neće moći 'izaći iz ormara'.

George Michael postaje sve depresivniji. Velika je zvijezda, svi ga znaju, a zapravo ga nitko ne zna. Pravog sebe je gurnuo u drugi plan zbog uspjeha.

Iako su bili na vrhuncu, iako su bili na prvim mjestima ljestvica i mogli su 'okrenuti' ogroman novac zajedno, odlučuju kako je Wham! došao svojem kraju.

Posljednji koncert, a dogovorili su da bude samo jedan oproštajni, održali su na Wembleyju 28. lipnja 1986. godine pred 72.000 ljudi.

Program je trajao punih osam sati. Naslovnice britanskih medija tih dana ništa drugo nije zanimalo osim raspada popularnog pop sastava.

- Na kraju koncerta George me zagrlio. "Ništa ovo ne bih mogao bez tebe", kazao mi je - ispričao je Andrew i dodao:

- Wham! su dvojica mladića. Wham! nije zamišljen za sredovječnost. Mi smo svoje snove ispunili.

- To je bio najprijateljskiji razlaz u povijesti glazbe - kazao je George.

Nakon raspada Whama! dvojac je ostao u prijateljskim odnosima. George Michael je napravio svjetsku karijeru, dok se Andrew okušao u formuli, glazbi, glumi.. Bez pretjerano uspjeha. Ponekad je Andrew bio gost na Michaelovim koncertima.

Michael je preminuo 25. prosinca 2016. godine.

- Srce mi je slomljeno zbog gubitka mojeg prijatelja Yoga - oglasio se tad Ridgeley,

Od tantijema Whama! i od pjesme "Careless whisper", koju su zajedno napisali, Andrew danas lijepo živi. Sudjeluje u raznim humanitarnima akcijama te, sudeći po njegovu Instagram profilu, uživa u biciklizmu.