Ray J tužbi Kim Kardashian: Tvrdi da je prekršila nagodbu oko zajedničke snimke seksa

Ray J tužbi Kim Kardashian: Tvrdi da je prekršila nagodbu oko zajedničke snimke seksa
Bivši dečko Kim Kardashian, Ray J optužuje Kim i Jenner za kršenje ugovora i poriče sve njihove optužbe za klevetu, nazivajući tužbu “PR predstavom” koja služi publicitetu, moći i osveti

StartFragment StartFragment Ray J podiže protutužbu protiv Kim Kardashian i Kris Jenner, tvrdeći da su prekršile nagodbu vrijednu 6 milijuna dolara EndFragment vezanu uz njegov i Kardashianin seksualni video tako što su o njemu ponovno govorile u seriji The Kardashians. Istodobno odbacuje njihove optužbe za klevetu iz listopada, nazivajući ih “zlonamjernim lažima” i pokušajem stvaranja publiciteta te “kažnjavanja” njega. Traži odbacivanje njihove tužbe i potražuje milijun dolara odštete, piše People.

U protutužbi Ray J tvrdi da su Kardashian i Jenner godinama stvarale lažan narativ u kojem Kim glumi žrtvu te da su, radi promocije premijere serije u travnju 2022., “proizvele novu lažnu kontroverzu” oko videa. U emisiji su, prema njegovim navodima, iznesene neistine da je Ray J imao dodatne snimke, da je predao video bivšem menadžeru te da ju je seksualno napao dok je spavala. Također navodi da su Kardashian, Jenner, Kendall Jenner i Ye u emisiji tvrdili da ih je pokušavao iznuditi zbog laptopa s navodnim dodatnim videozapisom.

Ray J tvrdi da je porukom kontaktirao Kardashian u travnju 2022. kako bi je suočio s optužbama, a ona ga je, prema protutužbi, molila da pristane na novu izmišljenu priču za emisiju — što je odbio. Nakon što ih je tužio, postignuta je nagodba u travnju 2023., u kojoj su se Kardashian i Jenner navodno obvezale platiti Ray J-u 6 milijuna dolara te osigurati da se seksualni video više ne spominje u seriji, uz odredbu o 1 milijunu dolara kazne za svako novo omalovažavanje.

Prema Ray J-u, taj je dogovor prekršen kada su Kardashian, Jenner, Kendall i Ye u trećoj sezoni serije, emitiranoj u svibnju 2023., ponovno govorili o videu, samo mjesec dana nakon nagodbe. Kardashian i Jenner potom su pokušale izmijeniti sporazum kako bi bile oslobođene odgovornosti za izjave koje su snimljene prije, a objavljene nakon stupanja na snagu nagodbe — što je Ray J odbio.

U svojem podnesku od 13. studenoga, Ray J optužuje Kardashian i Jenner za kršenje ugovora i poriče sve njihove optužbe za klevetu, nazivajući tužbu “PR predstavom” koja služi publicitetu, moći i osveti. Traži odbacivanje njihove tužbe te milijun dolara odštete, kamate, troškove odvjetnika i dodatnu naknadu. Usto tvrdi da su on, Kardashian i Jenner još 2007. svi potpisali licencni ugovor s Vivid Entertainmentom, koji je objavio video nastao 2003. uz obostrani pristanak.

