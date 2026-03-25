Razigrana i šaljiva Margarita Mladinić: 'U Divljim pčelama samo su nam konji pitomi...'

Kod 'Divljih pčela' me prvenstveno privukao 'cast'. Jako je puno mladih ljudi. To je moj prvi veliki televizijski projekt pa me samim time i to privuklo. A i to što je jedna dobra priča, koja je temeljito obrađena, a ima i fenomenalne kostime i scenografiju, rekla nam je glumica Margarita Mladinić u 24 pitanja.

Serija 'Divlje pčele' inspirirana je grčkom uspješnicom 'Agries melisses'. U domaćoj verziji serija je smještena u Dalmatinsku zagoru, u selu Vrilo. Radnja je smještena u 50-e godine prošlog stoljeća, a priča je puna intrige i drame. Emitiranje je započelo u studenom prošle godine.

Foto: Instagram/RTL

Mlada splitska glumica Margarita Mladinić u kratkom je roku osvojila srca gledatelja ulogom simpatične i vrckave Tereze Vukas u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'.

Lik Tereze Vukas, koju Mladinić glumi je tinejdžerica pod strogim nadzorom oca Ante (Alan Blažević), koja sanja o modernom životu, a jedna od najupečatljivijih scena, koja je postala viralna na društvenim mrežama, jest ona u kojoj pokušava izgovoriti ime modnog brenda 'Givenchy'.

- Terezu bih opisala kao vrckavu, prpošnu, željnu života i blago razmaženu. Sličnosti su nam što volimo modu, roza boju, ali rekla bih da je Tereza malo više nepromišljena od mene i naivna - otkrila je Margarita.

Foto: Instagram/RTL

Margarita nam je opisala da joj je atmosfera na setu super, a posebno se zbližila s kolegama Davorom Pavićem, koji glumi Milana Čavku u seriji te s Perom Eranovićem koji u seriji glumi lik Vice Radonića. Uz to, istaknula je i Sanju Vejnović za koju je rekla da su se zbližile.

Uz ozbiljnu tematiku kojom se serija bavi, ipak ima i smiješnih situacija na setu, a Margarita nam je ispričala koju ona pamti.

- Ima jako puno anegdota jer smo dosta spontani. Svaki dan nam je neka nova anegdota na setu, ali obično je jako zanimljivo snimati sa životinjama jer se dogodi puno nepredvidljivih situacija. Bila je situacija kada smo kolega Pere Eranović i ja snimali scenu koja je bila jako zahtjevna i trebala je biti 'one take'. Ja sam morala sići s konja i nikako da tu scenu snimimo. Ili je kamera ili smo mi. U jednom trenutku, taman smo bili pri kraju scene i sve je išlo kako treba i i netko je rekao: Stop!. Naime, konj s kojeg sam ja sišla i koji je cijelo vrijeme u kadru je odlučio obaviti nuždu - ispričala je uz smijeh Margarita.

Foto: Instagram/RTL

S obzirom na to da je serija stekla iznimnu popularnost, s njom se nose i glumci. Ljudi su je počeli prepoznavati na ulici, ali kaže da joj je to simpatično te da do sada nije imala nikakvih neugodnih iskustva.

- Uvijek mi bude simpatično kad mi ljudi priđe, a još mi simpatičnije bude kad vidim tu dilemu, hoće li prići, neće prići, kad šapuću, gledaju i to, ali simpatično. Svi su do sada imali jako lijepe riječi za seriju i to uvijek znači glumcima - ispričala je Mladinić.

Prije nego što je otišla u glumačke vode, Mladinić se čak 12 godina bavila baletom. Počela je plesati već u prvom razredu osnovne škole, a ljubav prema baletu naslijedila je od none koja je bila balerina. No, nakon ozljede, pauzirala je s plesom te upisala Glumačku akademiju u Zagrebu.

Foto: RTL

Osim rada na 'Divljim pčelama', Margarita svoju glumačku karijeru gradi i na kazališnim daskama. Trenutno igra u dječjoj predstavi 'Putovanje prema snu', a otkrila nam je i što joj je posebno drago kod rada u kazalištu.

- Stvari se događaju 'tu i sad'. Nema prostora za grešku koju možeš napraviti dok snimaš. Puno je veća korelacija između tebe i partnera u predstavi, a tu je i taj moment žive publike - opisala je.

U razgovoru smo s Margaritom otkrili smo i koji su joj omiljeni filmovi, serije te glumica i glumac.

- To je jako predvidivo od mene, ali film kojem se uvijek vraćam je 'Black Swan'. Od serija se sad jako veselim 'Euforiju'. Nju sam baš voljela kada je izašla - ispričala je Mladinić te dodala kako su joj omiljeni glumci Natalie Portman te Brad Pitt.

Posljednja večer zvijezda na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Svoje slobodno vrijeme voli provoditi u druženju s prijateljima, treniranju, ali i voli odmarati kući na kauču. Veliki je zabavljač pa kaže da može feštati svuda.

- Meni će stvarno svugdje biti super i ja ću se zabaviti - rekla je.

Ispričala nam je i kako bi voljela otputovati u Pariz jer je putovala svuda po Europi, ali do francuske prijestolnice još nije stigla. A što se tiče dalekih putovanja, želja joj je Tajland.

Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Margarita pazi na svoju prehranu. Od svoje 15. godine je vegetarijanka, a već više od godine dana je prešla na veganstvo. Ispričala nam je da su joj lazanje omiljeno jelo, a one koje se rade od sojinih ljuskica.

Za kraj razgovora, podijelila je s nama savjet kojeg bi dala svim mladim glumcima.

- Budite strpljivi. To je i poruka i meni - zaključila je.

24 pitanja s Margaritom Mladinić gledajte na YouTube kanalu 24sata.