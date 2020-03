'Razmišljam samo o tome da preživimo sa što manje žrtava'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Nives Celzijus imala noćnu moru pa ju probudio potres

Drame koje su nas snašle pokazuju da sve podjele padaju u vodu. Nacionalne, vjerske, ideološke… kad bolest pokosi, ni jedna zastava, putovnica, ne može ti pomoći. Nema više busanja o prsa njome, kaže Neda Ukraden (69).

Dodaje da korona ne bira, ne dijeli na bogate i siromašne. Sigurna je da su i ljudi ovoga puno naučili, shvatili da su zdravlje, mir i ljubav važniji od gomilanja novca i nekretnina. Šokirala se kad je snažan potres u nedjelju pogodio Zagreb. Emocije su je preplavile kad je vidjela koliki su gradovi podržali Beli Zagreb grad, u kojemu žive njezini prijatelji.

- Prvo sam njih nazvala. Nakon njih suradnike, susjede, sve drage ljude… Dva dana bila sam na telefonu, a zovem i dalje. U ovakvim trenucima ljudi moraju biti jedni uz druge. Potresne su bile scene rodilja ispred Petrove bolnice… Ne ponovilo se - kaže Neda.

Srećom u nesreći pjevačica smatra što je stradala samo imovina, što nema žrtava. Veseli je što su se ljudi svih susjednih zemalja ujedinili u podršci Zagrebu. Naježila se kad je čula pljesak podrške iz Beograda i drugih gradova. Tako, tvrdi, treba i biti.

Pjevačica je doma u izolaciji, već osam dana nije izašla iz stana. Dane provodi uz knjigu i praćenje vijesti. Rastuže je strahote koje gleda iz Italije, svega lošega što se, kaže, gomila oko nas.

- Došlo je vrijeme strašnih drama, a moraš ostati pribran. Ljudi moraju shvatiti da su njihovi životi u njihovim rukama. Zato danima nos nisam promolila iz kuće. Jedini izlazak mi je na balkon - kaže.

Sve što joj treba donesu joj kćer Jelena i zet Predrag. Neda ih, za njihovo i njezino dobro, ne pušta u stan. Prije nego otvori vrata, stavi masku i navuče rukavice. Kaže kako je nemoguće znati može li virus biti i na namirnicama, vrećicama pa je jako oprezna. Najveća radost su joj unuci s kojima se redovito čuje. Zet ih snima pa joj šalje snimke na kojima se unuk Dušan igra i pokušava prevariti vučića. Ponosi se prvašicom Nedom koja je napravila 3D knjigu.

- To je priča o djevojčici Ani koja je otišla na Sjeverni pol. Sama ju je i ilustrirala s oblačićima, cvijećem, pa me zove i pokazuje mi kako izgledaju 3D stabla. Preslatki su, oni su radost i smisao mog života - rekla je Neda.

Unuka Aleksandra, baš kao i baka, voli pjevati, a Neda je, vidi se već sad, povučena umjetnica. Dok su živjeli zajedno Neda je baki na krevetu ostavljala crteže, a sad ih joj šalje mailom.

Vlasnici mnogih hitova, glazba je sad na zadnjem mjestu. Ne razmišlja o novim pjesmama, kaže da nije vrijeme za to. Otkazano joj je desetak koncerata, no Neda ističe da to u ovom trenutku nije važno.

- Sve oko nas sad je depresivno, pa je takva i estrada. Razmišljam samo o tome da preživimo sa što manje žrtava. U ovo vrijeme teških drama, nikome nije do estrade - kaže pjevačica.

