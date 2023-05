Razočarana 'gubitnica' koja ne skriva osjećaje: Francuskinja pokazala srednji prst publici!

Predstavnica Francuske ne ovogodišnjem Eurosongu, La Zarra (35) nije skrivala razočaranje nakon što su voditelji pročitali da je od publike dobila samo 50 bodova.

Francuskinja je nakon pročitanih rezultata pred kamerama pokazala srednji prst.

Foto: reddit

La Zarra je objasnila kako je to gesta razočaranja, pišu francuski mediji.

- Morate shvatiti da, iako predstavljam Francusku, također imam kulturu i pomalo je generacijska, to nije negativna gesta, to je gesta razočaranja koju koristimo među prijateljima. Mogu razumjeti da se u inozemstvu to smatra još jednom gestom - objasnila je pjevačica za spomenuti medij.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Video se u kratkom vremenu proširio na društvenim mrežama i postao hit. 'I mislio sam da sam to vidio. Sada sam samo potvrdio', 'Rezultati nemaju smisla', pisali su pratitelji.

Francuska predstavnica pjevala je pjesmu 'Évidemment', a u konačnici je završila na 16. mjestu.

