Život nakon Keitha: Evo kakva je Nicole Kidman nakon rastave

Piše Zrinka Medak Radić,
Život nakon Keitha: Evo kakva je Nicole Kidman nakon rastave
Lion Premiere Outside Arrivals - NYC | Foto: MM/Press Association/PIXSELL

Slavna glumica, koja s bivšim suprugom Keithom Urbanom zajednički odgaja dvije kćeri, nakon turbulentnog razdoblja vraća se svakodnevnoj rutini, obiteljskom miru i nizu velikih profesionalnih projekata

Nicole Kidman s optimizmom ulazi u novu godinu nakon što je iza sebe ostavila razvod od bivšeg supruga Keitha Urbana. Kako doznaje People, oskarovka se trenutačno osjeća „osvježeno i optimistično“, fokusirana na obitelj, posao i stabilnost koju ponovno gradi sa svojim kćerima.

„Nicole provodi puno vremena sa svojim djevojkama. Obožava obiteljske trenutke“, otkriva izvor, govoreći o njezinim kćerima Sunday (17) i Faith (15), koje Kidman i Urban zajedno odgajaju.

Nakon blagdana provedenih u Australiji, 58-godišnja glumica vratila se s djevojkama u Nashville, gdje se obitelj postupno vraća u ustaljenu svakodnevicu. „Svi se ponovno uklapaju u rutinu. Stvari su mirne“, navodi izvor, dodajući da Nicole s vedrinom gleda na sve što je čeka u nadolazećim mjesecima.

Nicole Kidman and Keith Urban arrive at the 50th Annual Country Music Association Awards in Nashville
Nicole Kidman and Keith Urban arrive at the 50th Annual Country Music Association Awards in Nashville | Foto: JAMIE GILLIAM/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Osim privatne stabilnosti, pred Kidman je i iznimno intenzivna profesionalna godina. Među najiščekivanijim projektima je nastavak kultnog filma Practical Magic iz 1998., u kojem ponovno glumi uz Sandru Bullock, a čija se premijera očekuje u rujnu.

Publika će je gledati i u brojnim televizijskim projektima – uključujući seriju Scarpetta na Prime Videu s Jamie Lee Curtis, Apple TV+ projekt Margo’s Got Money Troubles s Elle Fanning te treću sezonu Paramount+ serije Lioness, u kojoj glumi Zoe Saldaña. Kao producentica, Kidman radi i na serijskim adaptacijama naslova Girls and Their Horses i Discretion, dok se u planovima spominje i treća sezona serije Big Little Lies.

Podsjetimo, vijest o razvodu Nicole Kidman i Keitha Urbana pojavila se u rujnu 2025. godine. Par se vjenčao 2006., a izvori su tada navodili kako glumica nije željela kraj braka te da se borila kako bi ga spasila. „Nicole je povrijeđena i osjeća se izdano. To je za nju bilo razarajuće“, rekao je tada jedan izvor.

U intervjuu u listopadu Kidman je otvoreno govorila o iskustvima koja dolaze s godinama i snazi potrebnoj za prevladavanje teških životnih trenutaka. Istaknula je kako je najveća vrijednost starenja upravo mudrost stečena kroz iskustva te spoznaja da, bez obzira na težinu situacije, uvijek postoji izlaz.

„Bez obzira koliko nešto bilo bolno, teško ili razarajuće, postoji put kroz to“, rekla je tada. Dodala je i kako se emocije ne mogu izbjeći: „Ne možete ih otupjeti. Morate ih proživjeti i ponekad će vam se činiti nepremostivima. Osjećat ćete se slomljeno, ali ako idete polako i nježno – čak i ako to traje jako dugo – na kraju prođe.“

