Razveo se Alen Vitasović: Nismo se pomirili, žao mi je naravno...

Glazbenik Alen Vitasović (57) potvrdio je da je njegovoj ljubavi sa suprugom Eleonorom došao kraj. Kako piše Slobodna Dalmacija, s pulskog Općinskog suda dobili su informaciju da se par razveo još u rujnu prošle godine. Riječ je o sporazumnom razvodu koji je završen u rekordnom roku, bez ijednog ročišta i u samo tri dana od predaje zahtjeva.

Foto: Youtube/Screenshoot

- Eleonora i ja se nismo pomirili. Gotovo je. Žao mi je naravno, kad isplaniraš nešto u životu pa se to ne dogodi, ali to je život - rekao je Vitasović za Slobodnu Dalmaciju. Pjevač je u lipnju gostovao u emisiji 'Kod nas doma' na HRT-u i tada otkrio da neko vrijeme ne živi sa suprugom.

Alen i Eleonora vjenčali su se u rujnu 2022. godine na intimnoj ceremoniji, na kojoj su bili samo mladenci i kumovi. Sve se odvilo u tajnosti, jer nisu htjeli pažnju medija. Godinu dana nakon svadbe, 23 godine mlađa supruga Eleonora pojavila se i u spotu za pjesmu 'On ni doša'.

To je Vitasoviću bio drugi brak.

Prije toga bio je gotovo 20 godina u braku s učiteljicom Sandrom, s kojom ima dvoje djece. Tijekom tog odnosa pjevač joj je posvetio i pjesmu, a u jednom je intervjuu isticao kako je za uspješan brak potreban zajednički jezik partnera.

Foto: Srecko Niketić/PIXSELL

- Brak je jedna složena situacija. Treba puno kompromisa i razumijevanja. I to je za ljude, rastava braka je za ljude - rekao je Vitasović tom prilikom o braku.