Obavijesti

Show

Komentari 5
KRAJ DRUGOG BRAKA

Razveo se Alen Vitasović: Nismo se pomirili, žao mi je naravno...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
Razveo se Alen Vitasović: Nismo se pomirili, žao mi je naravno...
7
Zagreb: Alen Vitasović nastupio na Zagreb Beer Festu | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Alen Vitasović razveo se od 23 godine mlađe supruge Eleonore, s kojom se vjenčao 2022., a sporazumni razvod okončan je još prošle godine u samo tri dana

Glazbenik Alen Vitasović (57) potvrdio je da je njegovoj ljubavi sa suprugom Eleonorom došao kraj. Kako piše Slobodna Dalmacija, s pulskog Općinskog suda dobili su informaciju da se par razveo još u rujnu prošle godine. Riječ je o sporazumnom razvodu koji je završen u rekordnom roku, bez ijednog ročišta i u samo tri dana od predaje zahtjeva.

Foto: Youtube/Screenshoot

- Eleonora i ja se nismo pomirili. Gotovo je. Žao mi je naravno, kad isplaniraš nešto u životu pa se to ne dogodi, ali to je život - rekao je Vitasović za Slobodnu Dalmaciju. Pjevač je u lipnju gostovao u emisiji 'Kod nas doma' na HRT-u i tada otkrio da neko vrijeme ne živi sa suprugom.

'REKORDER PO OČINSTVU' Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'
Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'

Alen i Eleonora vjenčali su se u rujnu 2022. godine na intimnoj ceremoniji, na kojoj su bili samo mladenci i kumovi. Sve se odvilo u tajnosti, jer nisu htjeli pažnju medija. Godinu dana nakon svadbe, 23 godine mlađa supruga Eleonora pojavila se i u spotu za pjesmu 'On ni doša'. 

To je Vitasoviću bio drugi brak.

OMILJENI PJEVAČ Saša Matić za 24sata: Žao mi je što Oliver i ja nismo snimili duet
Saša Matić za 24sata: Žao mi je što Oliver i ja nismo snimili duet

Prije toga bio je gotovo 20 godina u braku s učiteljicom Sandrom, s kojom ima dvoje djece. Tijekom tog odnosa pjevač joj je posvetio i pjesmu, a u jednom je intervjuu isticao kako je za uspješan brak potreban zajednički jezik partnera.

Foto: Srecko Niketić/PIXSELL

- Brak je jedna složena situacija. Treba puno kompromisa i razumijevanja. I to je za ljude, rastava braka je za ljude - rekao je Vitasović tom prilikom o braku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'
S IVANOM JE OBNOVILA VEZU

Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'

Jelena Rozga za srpske medije ispričala je kako je s Ivanom bila i prije 10 godina, ali i da već neko vrijeme razmišlja o jednoj vjenčanici. No, unatoč svemu, s Tončijem Huljićem i dalje ima poslovni odnos...
FOTO Izgubila višak kilograma, a s 58 izgleda bolje nego ikad: Danijela Dvornik kroz godine...
TOTALNA TRANSFORMACIJA

FOTO Izgubila višak kilograma, a s 58 izgleda bolje nego ikad: Danijela Dvornik kroz godine...

Redovno vježbanje i zdrava prehrana utjecali su na izgled Danijele Dvornik koja se pohvalila ovih dana kako uživa u treningu! Osim toga, bila je nedavno i na face-liftu te je značajno drugačija nego ranije...
Cristiano Ronaldo 'škicnuo' našu vizažisticu na Instagramu: Ovo nisam očekivala ni u snovima...
POGLEDAO TRANSFORMACIJU

Cristiano Ronaldo 'škicnuo' našu vizažisticu na Instagramu: Ovo nisam očekivala ni u snovima...

Marina Mamić ponovno briljira! Pretvorila se u Cristiana Ronalda, a sam nogometaš to je primijetio. Oduševljena Marina podijelila je sreću s fanovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025