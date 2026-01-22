Obavijesti

Razvod joj godi! Nicole Kidman uživa s kćerima na Antarktici

Foto: Instagram

Avantura koja se doživi jednom u životu s obitelji i prijateljima, poručila je glumica s putovanja na koje je povela i kćeri Sunday Rose i Faith Margaret

Glumica Nicole Kidman (58) službeno je posjetila svih sedam kontinenata, a posljednja na njenoj listi bila je Antarktika. Glumica je na Instagramu podijelila fotografije s putovanja na koje je povela kćeri Sunday Rose (17) i Faith Margaret (15).

- Hvala SilverSea što ste me odveli na moj sedmi kontinent! Avantura koja se doživi jednom u životu s obitelji i prijateljima - napisala je glumica uz objavu.

Na fotografijama Kidman pozira s kćerima u crveno-crnim skafanderima i naočalama, dok je na drugoj na brodu, a u pozadini se vidi ledenjak. Dio vremena provela je i opuštajući se na brodu čitajući knjigu.

Foto: Instagram

- Nicole provodi puno vremena s djevojkama i obožava obiteljske trenutke - rekao je nedavno izvor za People, a ovo putovanje to i dokazuje.

Uz to, izvor tvrdi i kako je ona veoma optimistična glede budućnosti i nove godine. Pred njom je, kaže, uzbudljiva profesionalna godina s nekoliko novih projekata.

Sudeći prema dokumentima sa suda, Kidman i Urban nedavno su finalizirali razvod. U spisima stoji kako su se oboje odrekli prava na alimentaciju i bračnu potporu te sami snose svoje pravne troškove.

