Reagirao i popularni dvojac s kanala za fanove Eurosonga: 'To su Let 3? Je li ovo drag queen?'

Malo sam istraživao Let 3. Njihove pjesme često sadrže provokativne i vulgarne riječi, a poznati su i po šokantnim izvedbama uživo. Za ovu su pjesmu rekli da je anti-ratna pa ću to imati na pameti gledajući, rekao je William iz Wiwibloggsa, stranice obožavatelja Eurosonga.

Iako je njegov kolega Cinan rekao kako se radi o drag queenu čuvši prve stihove pjesme 'Mama ŠČ!' riječkih rokera Let 3 koji su u subotu pobijedili na Dori, na kraju je došao do zaključka kako su im kostimi nalik na one koje bi nosili diktatori.

Foto: YouTube

- Nisam gledao nastup u subotu pa mi je ovo prvi put da gledam, Čitao sam da su se mnogi žalili da im favoriti nisu prošli. Da čujemo... Čini mi se da se rugaju diktatorima ili tako nešto. U pjesmi se radi o šalama, zabavna je - govorio je pa dodao:

- Interesantna je pjesma, mislim da Hrvatska ne cilja na pobjedu s ovom pjesmom već žele utjecati na promjene. Svi govore o ovoj pjesmi, ovo je nešto zabavno što će biti na pozornici. Ne znam zašto su odabrali ovu pjesmu.

Dečki smatraju da su hrvatska pjesma ima dobre namjere - da pokažu kako će sva ova ludost oko rata utjecati na svijet, ali smatraju da je glazba preraznolika. Ipak, drago im je što postoji sloboda u izražavanju u pjesmi, što može biti jako dobro za gledatelje koji će pogledati nastup i glasovati, kažu.

- Pjesma definitivno ne govori o ratu. Zašto svi traže da ih izbace jer govore o ratu? - upitao je fan u komentarima, pa drugi dodao:

- Hrvatska će se plasirati u finale, pazite što sam vam rekao!

Foto: YouTube

S tim komentarom se složio i William, koji također smatra da će Let 3 doći do finala.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Hrvatska je u težem polufinalu, onom prvom polufinalu s Irskom, Latvijom, Maltom, Norveškom, Hrvatskom i Srbijom. Čuo sam brojne komentare vezane uz njihov izgled. Ne oko kostima nego fizičpkog izgleda i ne znam zašto ljudi imaju problem s time da dođu i ljudi u godinama, malo stariji ljudi koji žele biti provokativni. Trebamo ih podržati, oni imaju šarm, dobro izgledaju na svoj način. Nemojmo suditi prema izgledu, godinama... Rasturajte u 50.-ima i 60.-ima. Moram se dotaknuti i ovog zida iza, koji je prikazivao dobre kadrove. Vizuali su intrigantni i želite ih nastaviti gledati da vidite što će biti dalje, a to je dobro za televiziju. To je ono što ti treba u tri minute programa - zaključio je.

