Reakcija glumice na Porterovu haljinu postala hit na internetu

Na crvenom tepihu ovogodišnjih Oscara među prvima je prošetao glumac i pjevač Billy Porter (50), a svojom modnom kombinacijom 'zapalio' je internet. Porter je prošetao u kombinaciji smokinga i crne haljine s potpisom Christiana Siriana.

My favorite Oscars moment is and always will be Glenn Close studying Billy Porter and coming to a clear conclusion. #Oscars pic.twitter.com/tWW529seT2

Njegov neobičan outfit primijetila je i američka glumica Glenn Close (71) koja je te večeri bila nominirana za glavnu žensku ulogu u filmu 'The Wife'.

Urnebesnu reakciju i znak 'odobravanja' glumice zabilježile su kamere na crvenom tepihu, a nije dugo trebalo da postane pravi hit na društvenim mrežama.

This video made me laugh in an unholy fashion. Glenn Close was NOT having that dress/tuxedo combo that Billy Porter was wearing tonight. pic.twitter.com/PRK6gGnVo1