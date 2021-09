Jedan od najpoznatijih nogometaša svijeta, Cristiano Ronaldo (36) navodno se tajno dopisivao i viđao s reality zvijezdom Natachom Rodrigues samo dva mjeseca prije nego što je upoznao sadašnju zaručnicu Georginu Rodriguez (27).

POGLEDAJTE VIDEO

Reality zvijezda otkrila je za The Sun kako se s Ronaldom počela dopisivati i ranije, odmah nakon njegovog prekida s manekenkom Irinom Shayk. U razgovoru mu je, tvrdi, poslala i snimku stražnjice.

- Bio je jedan sat ujutro i učinila sam to kao šalu. Nisam mislila kako će odgovoriti. Ali u šest ujutro poslao mi je poruku i stvari su krenule odatle. Gledajući unatrag, voljela bih da nisam. Kad sam mu poslala video na kojem se vrzmam u donjem rublju, rekao je da me želi osobno vidjeti. Cristiano je uvijek jasno davao do znanja kako mu se sviđa moje tijelo - rekla je Natacha.

Kako navodi atraktivna brineta, ona i Cristiano su se prvi put vidjeli u ožujku 2017. godine i pritom imali i spolne odnose. On ju je zamolio da sve ostane strogo povjerljivo te ubrzo blokirao njezine pozive i prekinuo sve kontakte na društvenim mrežama.

- Povrijedio me način na koji me ostavio blokirajući me na Instagramu nakon što smo spavali zajedno, a to i sada boli. Ronaldo me je tek tako šutnuo, a isto bi mogao uraditi i Georgini. Cristiano bi bio sjajan ulov za svakoga i Georgina ga mora držati na oku ako postoji povjerenje među njima i njihova budućnost - ispričala je reality zvijezda.

- Ako su zajedno sretni, a ja sam sigurna da jesu, onda sam sretna zbog njih. Da mi je Cristiano momak, mislim da mu ne bih vjerovala nakon onoga što se dogodilo među nama. Sretna sam što sam bila mali dio njegova života, iako nije završilo onako kako sam možda htjela - dodala je.

Natacha i Cristiano nisu više stupali u kontakt nakon što ju je nogometaš blokirao na Instagramu.