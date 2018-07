Redatelj dočeka Vatrenih: Što Thompson ima tamo raditi?

Kazališnom redatelju Krešimiru Dolenčiću (55), zaslužnom za režiju spektakularnog doček Vatrenih na glavnom zagrebačkom trgu, mnogi su zamjerili činjenicu da nije bilo muzičke podloge za Marka Perkovića Thompsona (51) na pjesmi 'Geni kameni', a sada je za Slobodnu Dalmaciju odlučio progovoriti o toj temi.

- Nije bilo nikakve zabrane, jer Thompsonov nastup nije ni bio planiran - rekao je Dolenčić i dodao da mu je u sveopćoj euforiji na licu mjesta pjevač samo prišao ili bilo tko od njegovih ljudi, odmah bi se, poštujući želju igrača, dogovorili oko njegova nastupa.

Dolenčić dodaje kako nevoljko priča o svemu tome te da se želi maknuti od svega.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Da, Thompson nije bio planiran bilo kakvim protokolom, mi smo samo čuli nešto u stilu "hoće doći, neće doći", ali nam se nitko nije javio, ni Thompson ni netko od njegovih menadžera, niti rekao da je tu. Ponavljam, nitko nije došao i rekao: "Dobar dan, mi bi to i to". Jer mi smo spremili "Lijepa li si" u izvođenju klape. Pa i Mladen Grdović je bio tamo, pokraj scene, ali smo se dogovorili "pustit ću ti u tom i tom trenutku 'Nije u šoldima sve'". Čovjek je bio na trgu cijelo popodne, a znamo da je došao iz Rusije. Ali nitko od Thompsonovih nije došao i rekao: "Mi bismo napravili to i to. Šta vi mislite?" Pa da se probamo dogovoriti - objasnio je redatelj te ponovio kako je naglasak dočeka trebao biti isključivo na reprezentaciji.

- Na koncu je lijepo što smo ispali ponizni, krasni, lijepi i dobri, nitko se nije povrijedio, nismo imali razbijene izloge. Sve je bilo vrlo kulturno i dobro i zašto se dan nakon svega svađati oko jednog pjevača koji - u krajnjoj liniji - uopće nije nikome najavio svoj dolazak - pita se Dolenčić. Dodaje kako je na dočeku radilo mnogo ljudi koji su napravili sjajan posao. Dodaje kako je jako teško sve predvidjeti, osobito višesatno kašnjenje.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- I onda on dođe na scenu. Otpjevali smo "Lijepa li si". Ok. Zašto bi sad dalje? Zašto nešto za što ni ne znam? Ni nemam matricu... Treba imati malo poniznosti u sebi. Na tom autobusu su trebali biti vozačica, netko iz osiguranja i isključivo, jedino i samo igrači. I nitko više. Što on ima tamo raditi?! Pa da imaš minimum životne skromnosti... Ok, želja je igrača da im zapjevaš "Lijepa li si"! Ok, je li to ta pjesma, nema problema. Ovako ispada da ja nešto zabranjujem. Pazite, ja, Ovo je bio događaj od izuzetno važne državne, političke, sportske i svake druge važnosti. I sad će netko pitati Krešu Dolenčića tko smije na pozornicu. Moš mislit'! Ali da nikakvu informaciju nemam oko bilo čega, da se nešto radi u tajnosti. Moglo je biti sve puno mekše, ljepše i onako kako treba biti, pa nek' se i dan kasnije svi opet posvadimo – zaključio je.