USKORO NA SVJETSKE FESTIVALE

Redatelj Mile Ostović: 'Taxi ljubav' je naslonjen na istinitu priču i na istinite događaje

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
Nakon filma o branitelju, Ostović ima novi projekt. 'Riječ je o obiteljskoj komediji koja prati odrastanje troje tinejdžera u naizgled normalnoj obitelji, a u filmu se spajaju dalmatinski i zagrebački geni'

Dosta je kritika izazvao filma "Taxi ljubav", redatelja Mile Ostovića, kad se 4. rujna pojavio u kinima. Nekima se nije svidjela tematika, nekima vjera. Film se neko vrijeme prikazuje na A1 TV, a neslužbeni rezultati govore da ima sjajnu gledanost.

U filmu glume glume Ljubomir Kerekeš, Tarik Filipović, Goran Grgić, Lara Nekić, Filip Juričić, Tony Cetinski...

“Radnja prati branitelja Jožu (Ljubomir Kerekeš), ranjenog u Domovinskom ratu, koji zbog PTSP-a ne može funkcionirati danju pa radi noću kao taksist. Tijekom jedne noći prevozi četiri različita klijenta, a to dovodi do četiri priče koje otkrivaju slojeve njegove prošlosti i unutarnjih borbi, dok istovremeno pokušava oprostiti i naći mir."

- To je drama, nije nikakav vjerski film. To je put jednog ratnika koji ostavlja oružje iza sebe, kao i ratne strahote, te u ruke uzima vjeru i oprost, u figurativnom smislu, krunicu. Film je naslonjen na istinitu priču i na istinite događaje koji se zbivaju u noćnim vožnjama, kao i u životu mnogih Hrvata. Ovo je film o vjeri, ljubavi i oprostu, da naizgled nemoguće stvari ipak mogu biti moguće - rekao je Ostović.

Nije mu bilo lako, to mu je bio debitantski film.

- Radili smo ga sa šest puta manjim budžetom od prosječnog hrvatskog filma, ali sa strašću, ljubavi i vjerom. Pozivam sve gledatelje koji vjeruju u dobre priče i koji vjeruju da za svakoga postoji plan da pogledaju film pa da sami procijene kakav je.

Kako nam je najavio, film uskoro kreće na festivale diljem svijeta. Titlovi su, kaže, napravljeni i sad slijede gostovanja. Za "Taxi ljubav" napravio je što je mogao, sad se već okreće novom projektu.

- Već se radi na tome, a riječ je o obiteljskoj komediji koja prati odrastanje troje tinejdžera, dvije sestre i njihova brata u naizgled normalnoj, ali ipak malo pomaknutoj obitelji. U filmu se spajaju dalmatinski i zagrebački geni, kao i dva posla roditelja tih tinejdžera, koji su naizgled nespojivi, odvjetnice i redatelja - rekao nam je Milo Ostović pa nastavio:

- Odvjetnica će biti Lara Nekić, a redatelj Filip Juričić. Imamo riješeno i skoro većinu ostale glumačke ekipe, ali ne bih još o imenima. Nadam se da ćemo uskoro početi snimati, a da bismo sa snimanjem trebali završiti do svibnja 2026. godine.

