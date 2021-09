Cary Fukunaga, redatelj 25. nastavka filmske franšize o Jamesu Bondu 'No Time to Die', osvrnuo se u razgovoru za Hollywood Reporter na kontroverzne scene iz prijašnjih filmova o slavnom tajnom agentu.

U sceni iz filma 'Thunderball' iz 1965. James Bond, kojeg je tada glumio Sean Connery (90), nasilno ljubi medicinsku sestru nakon što ga je odbila. U kasnijoj sceni Bond joj sugerira da će šutjeti o informacijama zbog kojih bi mogla izgubiti posao ako spava s njim.

- Pretpostavljam da bi moja šutnja mogla imati cijenu - kaže Bond, na što medicinska sestra ustukne.

- Ne misliš valjda... oh ne - pita ga ona, a Bond joj odgovara potvrdno te je gurne u saunu i skine joj odjeću.

- Je li to 'Thunderball' ili 'Goldfinger' gdje u osnovi lik Seana Conneryja siluje ženu? Ona mu kaže 'ne', a on ne odustaje. To danas ne bi prošlo - rekao je Fukunaga.

Najnoviji film o Bondu reklamira se kao dio s najravnopravnijim omjerom muških i ženskih likova. Lashana Lynch (33) koja glumi jedan od dva glavna ženska Afroamerička lika, navodno je naslijedila oznaku 007 od Bonda na kraju filma. Mnogi očekuju da će angažman Phoebe Waller-Bridge u procesu pisanja scenarija unaprijediti feminističke vrijednosti franšize.

- Mislim da su ljudi sve bliže shvaćanju da neke stvari više nisu prihvatljive. Hvala Bogu. Bond je lik koji je napisan 1952., a prvi film 'Dr No' izašao je 1962. - rekla je Barbara Broccoli, koja producira filmove o Bondu od 1995. godine.

Broccoli i posljednji Bond Daniel Craig (53) u više navrata su sugerirali da bi glavna uloga trebala ostati muška.

- Zašto bi žena glumila Jamesa Bonda kad bi trebala postojati uloga jednako dobra kao James Bond, ali za ženu? - rekao je Craig u razgovoru za Radio Times, te dodao kako bi trebale postojati bolje uloge za glumce svih rasa i za žene.