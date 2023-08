Redatelj 'Oppenheimera' još uvijek koristi preklopni mobitel: Tehnologiju koristi u granicama

Poznati američki redatelj Christopher Nolan (53) otkrio je da, kada su u pitanju njegovi filmovi, ne dopušta da ga išta smeta u realizaciji, a kao jednu od njih definirao je i pametni telefon, kojega on ne koristi.

- Najbolje razmišljam u onim trenucima 'između' koje ljudi sada ispunjavaju online aktivnostima - izjavio je za PEOPLE.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Jednom je prilikom rekao i kako je poprilično 'neprilagođen' po pitanju komunikacije jer ne koristi mailove ni pametni telefon. Također, otkrio je kako scenarije piše na računalu koje nema internetsku vezu.

- Moja bi djeca vjerojatno rekla kako sam potpuni ludit - izjavio je koristeći izraz za osobu koja se protivi korištenju nove tehnologije.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Ipak, želi naglasiti kako se on ne protivi uopće tome, jer 'ono što one mogu omogućiti je nevjerojatno' po njemu, ali da bira u kojoj mjeri će što koristiti.

- Radi se o problemu distrakcije. Ako radim na novom projektu, pišem scenarije, želim se u potpunosti fokusirati na to, a biti cijeli dan na pametnom telefonu mi u tome ne bi pomoglo - poručio je redatelj koji je još 2020. otkrio kako povremeno koristi preklopni mobitel.

Nolan smatra da je to što nema pametni mobitel zapravo dobro za njegov posao.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

- Lako me omesti pa ne želim imati pristup internetu svaki put kad mi je dosadno. Uostalom, to su trenuci u kojima znam doći do najboljih ideja - dodao je svojedobno.

Objasnio je i svoju odbojnost prema kontaktiranju ljudi putem e-pošte, rekavši da nikada nije bio posebno zainteresiran za komunikaciju s ljudima na taj način, već preferira pozive s fiksnog telefona.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Tako je scenarij za novi film 'Oppenheimer' osobno predao glavnom glumcu Cillianu Murphyju - odletio je u Irsku samo kako bi mu ga uručio i pričekao da ga pročita.

- Ljudi me često pitaju čemu tolika tajnovitost. Ali to nije tajnovitost, to je drugačiji pristup, osobniji, vjerojatno i pomalo pustolovniji. Sjediti s nekim tko je upravo pročitao ono što ste napisali i vidjeti njegovu reakciju, dobiti stav, vidjeti kako se povezuje s onim što je pročitao je zapravo nezamjenjivo - poručio je.

Foto: YouTube/Screenshot

Inače, Nolanov najnoviji film prati J. Roberta Oppenheimera, znanstvenika koji je vodio projekt Manhattan. Utemeljen je na biografiji koja je dobila Pulitzerovu nagradu pod naslovom 'Američki Prometej: Trijumf i tragedija J. Roberta Oppenheimera'. Film igra u kinima od srpnja i postao je, uz 'Barbie', najveći hit ovog ljeta.