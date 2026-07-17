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OČAJNIČKI POTEZ

Redatelj 'Plave lagune' silio je glumce da se zaljube: 'Stavio mi je njenu sliku iznad kreveta'

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 2 min
Redatelj 'Plave lagune' silio je glumce da se zaljube: 'Stavio mi je njenu sliku iznad kreveta'
Die Blaue Lagune, Blue Lagoon, The | Foto: IFA Film/HPA/IPA/PIXSELL
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Christoper Atkins ispričao je da je redatelj svim silama htio da se on i Brooke Shields zaljube, kako bi njihova veza izgledala uvjerljivije na ekranu. Brooke je priznala da joj je bilo užasno neugodno zbog golotinje

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Redatelj filma 'Plava laguna' svim je silama htio da se glavni glumci zaljube, tvrdi Christoper Atkins (65) koji je, uz Brook Shields (61), odigrao glavnu ulogu u kultnom filmu. Atkins je prošlog tjedna u podcastu 'Media Path' ispričao kako je Randal Kleiser (79) pokušavao potaknuti njihovu romansu kako bi ljubavna priča na ekranu djelovala uvjerljivije.

Atkins, koji je tijekom snimanja imao 18 godina i živio na brodu, tvrdi da je Kleiser poduzeo neobične korake kako bi se zaljubio u tada 14-godišnju Brooke Shields.

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- Na brodu je iznad mog kreveta objesio njenu fotografiju kako bih je gledao svake večeri prije spavanja i zaljubio se u nju, pa da se to vidi na filmu - kazao je Atkins i priznao da su on i Shield imali 'malu romansu' tijekom boravka na otoku, no da je sve bilo nevino i slatko. Glumac je kazao kako je tijekom snimanja bio vrlo zaštitnički nastrojen prema Shields koja mu je tijekom snimanja bila svojevrsna mentorica.

Foto: BrightSide/Screenshot

- Nisam znao apsolutno ništa o snimanju filmova. Stvarno mi je puno pomogla. Učio sam usput - kazao je Atkins koji za Shields ima samo riječi hvale. Shields je o istoj temi progovorila prije četiri godine kada je Atkins gostovao u njenom podcastu 'Now What?'.

- Toliko su očajnički željeli da se zaljubimo jedno u drugo. Nikad nisam dobro reagirala kada su me pokušavali prisiliti da nešto osjećam. Tada se još nisam bila ni s kim poljubila - ispričala je glumica i priznala kako joj je bilo neugodno snimati scene golotinje s Atkinsom.

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- Pomislila sam: ‘O, Bože, zašto ovo moram gledati? Nikad prije nisam vidjela tako nešto i ne planiram početi sada!

Atkins je dodao da je znao da su joj njegove scene golotinje bile vrlo neugodne. 

- Nakon tog filma bilo mi je teško zadržati odjeću na sebi - našalio se glumac, prenosi PageSix. 

U filmu 'Plava laguna' Brooke Shields i Christopher Atkins glume dvoje mladih koji se zaljubljuju i dobiju dijete nakon što dožive brodolom te ostanu nasukani na tropskom otoku u južnom Pacifiku. On je tada imao 18 godina, a ona samo 14. 

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