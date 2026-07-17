Redatelj 'Plave lagune' silio je glumce da se zaljube: 'Stavio mi je njenu sliku iznad kreveta'

Redatelj filma 'Plava laguna' svim je silama htio da se glavni glumci zaljube, tvrdi Christoper Atkins (65) koji je, uz Brook Shields (61), odigrao glavnu ulogu u kultnom filmu. Atkins je prošlog tjedna u podcastu 'Media Path' ispričao kako je Randal Kleiser (79) pokušavao potaknuti njihovu romansu kako bi ljubavna priča na ekranu djelovala uvjerljivije.

Atkins, koji je tijekom snimanja imao 18 godina i živio na brodu, tvrdi da je Kleiser poduzeo neobične korake kako bi se zaljubio u tada 14-godišnju Brooke Shields.

- Na brodu je iznad mog kreveta objesio njenu fotografiju kako bih je gledao svake večeri prije spavanja i zaljubio se u nju, pa da se to vidi na filmu - kazao je Atkins i priznao da su on i Shield imali 'malu romansu' tijekom boravka na otoku, no da je sve bilo nevino i slatko. Glumac je kazao kako je tijekom snimanja bio vrlo zaštitnički nastrojen prema Shields koja mu je tijekom snimanja bila svojevrsna mentorica.

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- Nisam znao apsolutno ništa o snimanju filmova. Stvarno mi je puno pomogla. Učio sam usput - kazao je Atkins koji za Shields ima samo riječi hvale. Shields je o istoj temi progovorila prije četiri godine kada je Atkins gostovao u njenom podcastu 'Now What?'.

- Toliko su očajnički željeli da se zaljubimo jedno u drugo. Nikad nisam dobro reagirala kada su me pokušavali prisiliti da nešto osjećam. Tada se još nisam bila ni s kim poljubila - ispričala je glumica i priznala kako joj je bilo neugodno snimati scene golotinje s Atkinsom.

- Pomislila sam: ‘O, Bože, zašto ovo moram gledati? Nikad prije nisam vidjela tako nešto i ne planiram početi sada!

Atkins je dodao da je znao da su joj njegove scene golotinje bile vrlo neugodne.

- Nakon tog filma bilo mi je teško zadržati odjeću na sebi - našalio se glumac, prenosi PageSix.

U filmu 'Plava laguna' Brooke Shields i Christopher Atkins glume dvoje mladih koji se zaljubljuju i dobiju dijete nakon što dožive brodolom te ostanu nasukani na tropskom otoku u južnom Pacifiku. On je tada imao 18 godina, a ona samo 14.