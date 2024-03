Redatelji i glumci nakon Oscara dobili poklone od 170.000 $

Nominirani glumci i redatelji, uzeli zlatni kipići ili ne, s dodjele Oscara nisu otišli praznih ruku. Dobili su poklon vrećicu, prigodno nazvanu 'Everyone Wins' ('svi pobjeđuju'). Vrećica se sastoji od vaučera za luksuzna putovanja, kozmetike i mnogih drugih promotivnih proizvoda. Najvredniji dio definitivno su putovanja.

Foto: Carlos Barria

Već 22. godinu Lash Fary sastavlja jedinstvene, luksuzne i promišljene darove za nominirane.

- Mi to zovemo 'Svi pobjeđuju' i to radimo neovisno o Akademiji, što znači da ja odlučujem tko će to dobiti. A to su samo najbolji glumački i režijski nominirani. To je 25 ljudi ove godine - kaže Fary.

Foto: Mario Anzuoni

Nominirani mogu provesti tri noći u drvenoj kući s pet zvjezdica Chalet Zermatt Peak u Švicarskoj u vrijednosti od 50.000 dolara. Po vrijednosti ih prate tri noći u luksuznoj vili Saint-Barth Paradise na Karibima, kao i sedam dana wellnessa u resortu Golden Door California.

Poklon paket od 60 darova koji će dobiti nominirani za Oscara ukupno vrijedi 170.000 dolara, javlja Reuters. U njima je moguće pronaći jeftinije stvari, poput vinskog hladnjaka za 45 boca vrijednosti 1800 dolara, prijenosni roštilj kompanije Schwank vrijedan 1250 dolara te prijenosni blender marke BlendQuik koji stoji 80 dolara.

Foto: Mike Blake

Što se tiče darova iz područja kozmetike, ističe se dar od pet dijelova kompanije Miage Skincare te tretman 'microneedling' kompanije Potenza RF, pri kojem se koriste iglice za tretman kože, što stoji 10.000 dolara.