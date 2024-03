Stajling kakav još niste vidjeli! Julia Fox na grudi stavila samo metalne čahure: 'Cure to vole'

Iako se sinoć nije pojavila na crvenom tepihu 96. dodjele Oscara, glumica Julia Fox (34) uspjela je privući pažnju. Stigla je na godišnju zabavu Zaklade Eltona Johna za borbu protiv AIDS-a tijekom koje se gleda ceremonija, a sve je šokirala haljina koju je nosila. Naime, u kreaciji modne kuće DSquared2 istaknula je svoje bradavice. Prikrivale su ih tek zlatne metalne čahure.

Crna haljinica na sebi je imala resice i komadiće dijamanta,a glumica je stajling upotpunila zlatnim nakitom. Oči je istaknula crnim tušem, a za frizuru je odabrala wet look.

Foto: Alisha Jucevic

Julia je majka malenog Valentina (3) kojeg je dobila s bivšim partnerom Peterom Artemijevom. Na pitanje o svojim modnim odabirima, Fox je objasnila da se nikada ne oblači za muške oči.

- Muškarci mrze moju odjeću. Toliko su ljuti što nisam onakva kakva sam bila u 'Uncut Gems'. Čujem to cijelo vrijeme, ali nije me briga... jer cure to vole. Djevojke i homoseksualci to obožavaju - rekla je jednom prilikom u emisiji 'Woman's Hour' na BBC radiju 4.

Fox jasno daje do znanja da će biti podrška ženama koje izlaze iz svoje komfor zone.

- Ženska tijela treba slaviti i ne treba ih promatrati samo kao seksualne objekte. Svatko tko se ljuti na mene jer sam pokazala puno kože mi je prilijepio ovu etiketu... ali ja sam mnogo više od toga. Zašto ne bih odjenula nešto što otkriva, stvarno cool i umjetnički - pričala je za Cosmopolitan u studenom prošle godine.

Foto: Profimedia/Pool