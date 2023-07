Redateljica filma 'Barbie' rodila drugo dijete u tajnosti: Detalje otkrila tek četiri mjeseca kasnije

Redateljica Greta Gerwig (39) otkrila je da je prije četiri mjeseca dobila drugo dijete s partnerom Noahom Baumbachom.

Redatelljica filma 'Barbie' objavila je trudnoću još u prosincu 2022., ali do sada nije otkrila da je na svijet stigao sinčić, piše The Hollywood Reporter.

Foto: Andrew Sims/NEWS SYNDICATION

Par ima sina Harolda (4), a ime drugog sinčića nije otkrila. Ipak, podijelila je detalje o majčinstvu.

- Uskoro ću imati 40 godina. Ima nešto u vezi s tim kad kažeš: Oh! Sada sam doista u srednjim godinama. On je mali Schmoo. Ne znam možete li prepoznati energiju na slici, ali to je uvelike njegova energija. Mali spava cijelu noć, ali ja se svakih sat vremena budim i jednostavno bdijem. Jednostavno želiš gledati tu bebu - rekla je Greta.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

Inače, redateljica je otkrila da očekuje drugo dijete u 'The Tonight Showu'. Tada ju je voditelj Jimmy Fallon upitao kako se njezin sinčić Harold nosi s vijestima o prinovi, a ona je duhovito odgovorila:

- Teško znati što trogodišnjak misli o onome što još ne postoji pred njim.