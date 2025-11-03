Obavijesti

EMOTIVNO PRIZNANJE

Reese Witherspoon progovorila o borbi s depresijom: 'Bila sam sretna i plakala u isto vrijeme'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram/orijent

Popularna glumica progovorila je o svojoj borbi s mentalnim zdravljem te otkrila kako se mogući uzrok njenog problema krije u genetici

Slavna glumica Reese Witherspoon u intervjuu za Harper's Bazaar progovorila je o svojoj borbi s depresijom, s kojom se susrela još kao tinejdžerica, ali i nakon rođenja svoje najstarije kćeri Ave Phillipe. Također, istaknula je kako nije jedina u svojoj obitelji koja se susrela s ovim problemom.

'Bilo je zaista loše', priznala je glumica nastavivši: 'U prvih šest mjeseci, bila sam istovremeno sretna i depresivna. Samo sam plakala cijelo vrijeme, bila sam budna cijelu noć, bila sam iscrpljena'. Ispričala je i kako nije bila spremna na to kako će rađanje utjecati na njene hormone.

Foto: Instagram/ kolaž

Witherspoon, koja je u vrijeme kada je rodila Avu imala tek 23 godine, objasnila je kako je teško biti mlada majka te da su je ljudi previše zasipali savjetima o brizi oko djeteta. Pomoć oko nošenja s postporođajnom depresijom koju je proživljavala odlučila je potražiti na poticaj dobrog prijatelja.

'Imala sam veze i sredstva kako bih dobila doktora, specijalista za mentalno zdravlje, ali mnogi ljudi to nemaju', izjavila je dodavši kako se mnogi s ovim problemom bore sami i skrivaju ga.

PA/Pixsell
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Nadalje, istaknula je kako ju je majka upozorila da bi njena depresija mogla biti i genetski uvjetovana, budući da se s istim problemom borila i njena baka Dorothea. 'Bila je obrazovana žena koja je onda ostala sama s dvoje djece dok je njen suprug radio', objasnila je glumica dodavši: 'Bila je stvarno depresivna. Moja majka bila je iskrena sa mnom i rekla mi: 'Moraš biti oprezna. To bi moglo biti genetski.''.

Witherspoon je priznala i kako joj je bilo teško nositi se s brojnim savjetima okoline, ali i da ju je tjeskoba, iako joj je naštetila, tjerala da bude što bolja u svom poslu: 'Vjerojatno sam bila uspješna jer sam imala toliko tjeskobe. To ide ruku pod ruku'. Ispričala je i kako je uvijek težila savršenosti.

Foto: Instagram/ kolaž

'Nagrađena sam zbog svoje tjeskobe i perfekcionizma. Ali starim i počinjem se ugodnije osjećati s idejom da sam 'dovoljna'', zaključila je slavna glumica.

