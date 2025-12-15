Reinerova ljubav promijenila je Hollywood: Kako je Michele utjecala na kraj kultnog filma

Svijet je u šoku nakon tragične vijesti o smrti slavnog redatelja i glumca Roba Reinera (78) i njegove supruge Michele (68), koji su pronađeni mrtvi u svom domu u Los Angelesu 14. prosinca. No, iza tužnog kraja stoji jedna od najljepših holivudskih ljubavnih priča – priča koja nije samo trajala 35 godina, već je i promijenila kraj jednog od najomiljenijih romantičnih filmova svih vremena.

Sve je započelo na setu kultnog filma "Kad je Harry sreo Sally..." iz 1989. godine. Rob Reiner, tada već proslavljeni redatelj, bio je u kreativnoj krizi. Nakon desetogodišnjeg braka s Penny Marshall i deset godina samačkog života, nije vjerovao u sretne završetke. Zbog toga je originalni scenarij predviđao da se Harry i Sally na kraju raziđu.

Foto: CNP/SIPA USA

"Bio sam deset godina u braku i deset godina samac i nisam mogao shvatiti kako ću ikada više biti s nekim", izjavio je Reiner u jednom intervjuu. "Originalni kraj filma bio je da se Harry i Sally ne spoje."

A onda je na setu upoznao fotografkinju Michele Singer. Njihov susret bio je trenutan i sudbonosan. Reiner se zaljubio i ta nova ljubav dala mu je nadu koja mu je nedostajala. Uvidjevši da prava ljubav ipak postoji, donio je odluku koja će ući u filmsku povijest.

"Upoznao sam ženu koja će mi postati supruga tijekom snimanja filma i promijenio sam kraj", priznao je. Tako je, zahvaljujući Michele, kultna romantična komedija dobila svoj optimistični i danas nezamislivo drugačiji završetak.

Pokretanje videa... 01:56 Policija Los Angelesa istražuje dva ubojstva u domu glumca i redatelja Roba Reinera kao ubojstvo | Video: 24sata/reuters

Njihova veza razvijala se munjevitom brzinom. Vjenčali su se iste godine kada je film premijerno prikazan, 1989., započevši zajednički život koji je trajao sve do njihove prerane smrti. U braku su dobili troje djece: sinove Jakea (1991.) i Nicka (1993.) te kćer Romy (1997.). Reiner je također posvojio Tracy, kćer iz prethodnog braka svoje prve supruge Penny Marshall.

Obitelj je često zajedno pozirala na crvenim tepisima, odajući dojam sklada i povezanosti. Reiner je isticao kako mu je Michele pomogla da "odraste" i pokazala mu što je u životu zaista važno, donoseći ravnotežu i radost u njegov svijet.

Rob i Michele nisu bili samo supružnici, već i istinski partneri u svakom pogledu. Zajedno su se posvetili humanitarnom radu, osnovavši 1997. godine zakladu "I Am Your Child" za promicanje ranog razvoja djece. Kasnije su pokrenuli i organizaciju "Parents’ Action for Children", poznatu kao The Reiner Foundation. Bili su i glasni zagovornici LGBTQ+ prava.

Foto:

Njihovo partnerstvo prelilo se i na filmsko platno. Michele je radila kao producentica na nekoliko Reinerovih kasnijih filmova, uključujući "Šok i strahopoštovanje" te njegov posljednji film, "Spinal Tap II: The End Continues". Njihova suradnja bila je dokaz dubokog povjerenja i poštovanja koje su gajili jedno prema drugome.

Rob i Michele Reiner ostavili su neizbrisiv trag u Hollywoodu, ne samo kroz svoje filmove i aktivizam, već i kroz svoju ljubavnu priču. Priča koja je započela slučajnim susretom na setu stvorila je sretan kraj ne samo na platnu, već i u stvarnom životu koji su dijelili više od tri desetljeća.



