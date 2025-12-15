Tko je bio Rob Reiner: Režirao je čuvene hitove 'Kad je Harry sreo Sally' i 'Malo dobrih ljudi'

Rob Reiner (78), koji je zajedno sa suprugom Michelle (68) pronađen mrtav u kući u Los Angelesu, bio je američki redatelj, producent i glumac, jedan od najutjecajnijih autora 1980-ih i 90-ih. Sin je legendarnog komičara i redatelja Carla Reinera te glumice Estelle Reiner, a odrastanje u umjetničkoj obitelji snažno je oblikovalo njegov interes za glumu i film.

Karijeru je započeo kao glumac, a veliku popularnost stekao je ulogom u kultnoj TV-seriji All in the Family (1971.–1978.), za koju je više puta nominiran za nagradu Emmy.

Paralelno s glumom, Reiner se sve više posvećivao režiji. Kao redatelj potpisuje niz filmova različitih žanrova koji su postali klasici, među kojima su satira This Is Spinal Tap (1984), bajkovita fantazija Princeza nevjesta (1987), romantična komedija Kad je Harry sreo Sally (1989), triler Misery (1990) i sudska drama Malo dobrih ljudi (1992).

Reiner je nastavio glumiti u manjim, ali zapaženim ulogama, često u vlastitim filmovima ili kao karakterni glumac. Pojavljivao se u filmovima poput Romansa u Seattleu, Meci iznad Broadwaya, Vuk s Wall Streeta te u brojnim televizijskim serijama i animiranim projektima.

U privatnom životu, Reiner je bio u braku s redateljicom Penny Marshall od 1971.–1981., a od 1989. bio je u braku s Michelle Singer, s kojom ima troje djece.



Suosnivač je produkcijske kuće Castle Rock Entertainment te je bio poznat i po društvenom i političkom angažmanu.