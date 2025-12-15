Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIKI REDATELJ

Tko je bio Rob Reiner: Režirao je čuvene hitove 'Kad je Harry sreo Sally' i 'Malo dobrih ljudi'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Tko je bio Rob Reiner: Režirao je čuvene hitove 'Kad je Harry sreo Sally' i 'Malo dobrih ljudi'
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Reiner je jedan od najutjecajnijih redatelja '80-ih i '90-ih

Rob Reiner (78), koji je zajedno sa suprugom Michelle (68) pronađen mrtav u kući u Los Angelesu, bio je američki redatelj, producent i glumac, jedan od najutjecajnijih autora 1980-ih i 90-ih. Sin je legendarnog komičara i redatelja Carla Reinera te glumice Estelle Reiner, a odrastanje u umjetničkoj obitelji snažno je oblikovalo njegov interes za glumu i film.

Karijeru je započeo kao glumac, a veliku popularnost stekao je ulogom u kultnoj TV-seriji All in the Family (1971.–1978.), za koju je više puta nominiran za nagradu Emmy. 

Paralelno s glumom, Reiner se sve više posvećivao režiji. Kao redatelj potpisuje niz filmova različitih žanrova koji su postali klasici, među kojima su satira This Is Spinal Tap (1984), bajkovita fantazija Princeza nevjesta (1987), romantična komedija Kad je Harry sreo Sally (1989), triler Misery (1990) i sudska drama Malo dobrih ljudi (1992). 

Reiner je nastavio glumiti u manjim, ali zapaženim ulogama, često u vlastitim filmovima ili kao karakterni glumac. Pojavljivao se u filmovima poput Romansa u Seattleu, Meci iznad Broadwaya, Vuk s Wall Streeta te u brojnim televizijskim serijama i animiranim projektima.

U privatnom životu, Reiner je bio u braku s redateljicom Penny Marshall od 1971.–1981., a od 1989. bio je u braku s Michelle Singer, s kojom ima troje djece.

46th Annual Kennedy Center Honors Formal Artist's Dinner Arrivals
Foto: CNP/SIPA USA

Suosnivač je produkcijske kuće Castle Rock Entertainment te je bio poznat i po društvenom i političkom angažmanu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Alen Vitasović: Sinoć u Poreču je bio moj posljednji nastup
NAJAVIO KRAJ GLAZBENE KARIJERE?

Alen Vitasović: Sinoć u Poreču je bio moj posljednji nastup

Pjevač je Facebook objavom potaknuo nagađanja o kraju karijere. Obožavatelji i kolege odmah su reagirali porukama podrške i molbama da ne odustaje
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov odustane na kraju od razvoda s Teodorom
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov odustane na kraju od razvoda s Teodorom

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Maja Šuput ponovno raznježila obožavatelje: Evo i čime...
DRILJIVA PORUKA

Maja Šuput ponovno raznježila obožavatelje: Evo i čime...

Iako je riječ o vrlo jednostavnoj objavi bez velike pompe, mnogi su njeni pratitelji zaključili da baš takve iskrene i privatne geste najviše govore o karakteru i toplini popularne pjevačice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025