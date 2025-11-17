Obavijesti

Rekordna navala na koncert Jovanottija: U tri sata prodano više od pola pulske Arene

Foto: promo

Velika glazbena zvijezda Jovanotti 3. srpnja 2026. godine stiže u Hrvatsku, a samo tri sata nakon što su u prodaju puštene ulaznice za koncert, prodano je više od 70 posto ukupnog kapaciteta pulske Arene

StartFragment Spektakularni samostalni koncert Jovanottija koji će se održati 3. srpnja 2026. u pulskoj Areni izazvao je nevjerojatan interes među publikom diljem svijeta - u prva tri sata prodaje ulaznica rasprodane su sve dostupne tribine kao i više od 70% ukupnog kapaciteta pulske Arene. Ovakva brzina i razina interesa potvrđuju Jovanottijev status jednog od najomiljenijih i najutjecajnijih talijanskih glazbenika današnjice.

Prema podacima platforme Entrio, koncert je već u prvom danu postigao međunarodni interes, pa će sljedećeg ljeta tako Pulu posjetiti publika iz Slovenije, Italije, Njemačke, Nizozemske, Sjedinjenih Američkih Država, pa čak i iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Uz snažan interes lokalne istarske publike, domaću listu predvodnika prodaje zasad drže Zagreb i zagrebačka županija.

Foto: promo

Izrazito širok raspon kupaca dodatno potvrđuje koliko je Jovanotti jedinstven fenomen budući da njegovi koncerti okupljaju generacije. Najmlađa publika upoznala ga je kroz viralne pjesme na TikToku i nove hitove, milenijalci su uz njegove pjesme odrasli, dok ga nešto starija publika prati još od vremena ranog hip-hop i funk izričaja.

Organizatori naglašavaju kako ovakvi rezultati predstavljaju veliko priznanje i samoj destinaciji: „Ovakav odaziv publike potvrđuje da Pula i dalje predstavlja jednu od najuzbudljivijih koncertnih pozornica u regiji. Jovanotti je umjetnik čija glazba spaja generacije, i izuzetno nam je drago što će upravo Arena biti domaćin ovako velikog i jedinstvenog događaja“, naveli su.

Poznat po energičnim nastupima, snažnim vizualima i kombinaciji popa, elektronike, funka i world music elemenata, Jovanotti će u pulskoj Areni održati jedini koncert u regiji u sklopu nadolazeće turneje povodom izlaska novog studijskog albuma snimanog u New Yorku, a čiji je izlazak najavljen za 20. studenoga ove godine. Prema reakcijama i interesu publike, riječ je o koncertu koji već sada osvaja međunarodnu publiku i donosi u Istru jedno od najuzbudljivijih glazbenih iskustava sljedeće sezone.

Ulaznice za preostale sektore dostupne su u sustavu Entrio i na svim Entrio prodajnim mjestima, a najnovije informacije o koncertu čekaju vas na društvenim mrežama Incognito Agency.

OSTALO

